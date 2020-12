Rückenschmerzen des Papstes zwingen den Vatikan zu kurzfristigen Umplanungen. Wegen eines Ischias-Leidens lässt sich Franziskus beim Abendgebet an Silvester und bei der Neujahrsmesse vertreten.

Papst Franziskus hat seine Teilnahme an den Gottesdiensten zum Jahreswechsel kurzfristig abgesagt. Grund seien Ischias-Schmerzen des Kirchenoberhaupts, teilte Vatikansprecher Matteo Bruni mit.

Verschiedene Vertreter

Traditionell beendet der Papst das Jahr an Silvester mit einem feierlichen Abendgebet im Petersdom. Zum Abschluss der Vesper erklingt das "Te Deum", ein Lobgesang auf die Größe Gottes und eine Bitte um Erbarmen. Bei diesem Gottesdienst am Silvesternachmittag wird der Papst nun von Kardinal Giovanni Battista Re vertreten. Kardinal Re steht als Vorsitzender des Kardinalskollegiums protokollarisch an zweiter Stelle hinter dem Papst.

Am Neujahrstag wird den Angaben zufolge Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin anstelle des Papstes die Messe zum Jahresbeginn im Petersdom zelebrieren. Er leitet für den Papst die Spitzenbehörde für die diplomatischen Aktivitäten des Heiligen Stuhls.

Angelus-Gebet will Papst selbst sprechen

Wie der Vatikansprecher weiter erklärte, will Franziskus das Angelus-Gebet an Neujahr trotz seiner Rückenschmerzen aber persönlich halten. Das Gebet und die Ansprache werden demnach wie vorgesehen aus der Bibliothek des Apostolischen Palastes übertragen.