Zum Abschluss der Konferenz über Maßnahmen gegen sexuellen Missbrauch hat Papst Franziskus eine neue Offenheit und konsequentes Durchgreifen angekündigt. Bei konkreten Maßnahmen blieb er allerdings vage.

Papst Franziskus hat die Kirche zum kompromisslosen Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen aufgerufen. "Kein Missbrauch darf jemals mehr vertuscht werden, wie dies in der Vergangenheit üblich war", betonte er im Apostolischen Palast im Vatikan. Denn das Vertuschen fördere die Ausbreitung dieses Übels und schaffe eine neue Skandalebene.

Die katholische Kirche müsse lernen, sich die Schuld zu geben. "Wir dürfen nicht der Versuchung unterliegen, andere zu beschuldigen, was ein Schritt in Richtung eines Alibis wäre, das sich der Realität verweigert."

Er kündigte erneut ein konsequentes Durchgreifen der Kirche an. "Sollte auch nur ein Missbrauchsfall ausfindig gemacht werden - was an sich schon eine Abscheulichkeit darstellt -, so wird dieser Fall mit der größten Ernsthaftigkeit angegangen." Innerhalb der Kirche sei das Bewusstsein für die Verpflichtung gewachsen, Missbrauch mit Disziplinarmaßnahmen, zivil- und kirchenrechtlichen Prozessen zu bekämpfen. In der Vergangenheit waren Täter häufig nach Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs einfach versetzt worden - ohne die Vorwürfe weltlichen Institutionen zu melden.

Mentalitätswechsel gefordert

Konkrete Sofortmaßnahmen nannte Franziskus nicht. Er forderte die Bischöfe, Ordensoberen und vatikanischen Behördenchefs auf, neue Ansätze zur Vorbeugung gegen Missbrauch auf allen Ebenen der Kirche zu entwickeln. Die Kirche brauche einen "Mentalitätswechsel". An die Stelle einer Haltung, der es um die Verteidigung der Institution gehe, müsse den Opfern Vorrang gegeben werden.

In der Priesterausbildung müsse darauf geachtet werden, dass Menschen mit ungeeigneter Persönlichkeitsstruktur vom Priesteramt ausgeschlossen werden.

Die Täter und die Macht

Gleichzeitig verteidigte Franziskus seine Kirche auch gegen Kritik und nannte Missbrauch ein "übergreifendes Problem", das überall vorkomme, aber vor allem Familien, Sportlehrer und Erzieher betreffe. Sexueller Missbrauch durch Geistliche der katholischen Kirche wiege aber schwerer als in anderen Bereichen der Gesellschaft.

Franziskus betonte den Zusammenhang zwischen sexuellem Missbrauch und Macht. Die Täter nützten die Unterlegenheit des wehrlosen Opfers aus und manipulierten dessen Gewissen und seine seelische und körperliche Zerbrechlichkeit.

Auf dem Petersplatz machten auch am Sonntag Missbrauchsopfer auf ihre Situation aufmerksam - hier Denise Buchanan (re.) aus den USA.

Mehrtägiges Treffen im Vatikan

Franziskus sprach anlässlich der Abschlussmesse der Vatikan-Konferenz über sexuellen Missbrauch in der Sala Regia des Apostolischen Palasts. Er hatte Präsidenten von Bischofskonferenzen und andere Kirchenobere nach Rom einbestellt, um ihnen klar zu machen, dass sexueller Missbrauch durch Geistliche ein weltweites Problem ist.

Seit Jahren versucht die Kirche, eine Antwort auf die schweren Missbrauchsskandale zu finden. Opfervertreter hatten sich allerdings schon im Laufe der Gipfeltage enttäuscht und sogar wütend gezeigt.