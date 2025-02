Sorge um Gesundheitszustand Vatikan meldet ruhige Nacht des Papstes Stand: 23.02.2025 10:32 Uhr

Zunächst schien der Papst auf dem Weg der Genesung - doch dann ging es ihm schlechter. Die vergangene Nacht habe er nun ruhig verbracht, meldet der Vatikan. Spekulationen über einen Rücktritt wurden zurückgewiesen.

Die Sorge um Papst Franziskus hatte sich zuletzt vergrößert. Laut Vatikan verschlechterte sich sein Zustand am Samstag. Er habe eine Bluttransfusion und Sauerstoff gebraucht. Die vergangene Nacht hat das Oberhaupt der katholischen Kirche aber ruhig im Krankenhaus verbracht, wie es jetzt von einem Sprecher in einer knappen Mitteilung hieß.

Franziskus habe geruht, hieß es am Sonntagmorgen. In der nur einen Satz umfassenden Mitteilung wurden keine weiteren Informationen bekanntgegeben. Bereits am Vortag hatte der Vatikan mitgeteilt, dass der Papst am Sonntag zum zweiten Mal in Folge nicht das allwöchentliche Angelus-Gebet leiten könne.

Kritischer Zustand am Samstag

Der Vatikan berichtete in der Mitteilung von Samstagabend, Franziskus' Zustand sei kritisch. Er sei nicht "außer Gefahr". Bei dem 88-Jährigen sei eine "anhaltende asthmatische Atemkrise" aufgetreten, die die Gabe von Sauerstoff erfordert habe.

Es sei zudem eine Bluttransfusion nötig gewesen. Bei Blutuntersuchungen war nach Angaben des Vatikans ein Mangel an Thrombozyten, also Blutplättchen, festgestellt worden, die für die Blutgerinnung benötigt werden. Die Zahl der Blutplättchen habe sich im Zusammenhang mit einer Anämie verringert.

Franziskus sei aber wach gewesen und habe den Samstag in einem Sessel verbracht, wenn auch unter stärkeren Schmerzen als an vorherigen Tagen. "Derzeit ist die Prognose ungewiss", hieß es weiter. Franziskus liegt seit dem 14. Februrar im Gemelli-Krankenhaus in Rom.

Deutscher Kardinal: "Man steigt nicht vom Kreuz herab."

Spekulationen über einen Rücktritt trat der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller trotz des schlechten Gesundheitszustands entschieden entgegen: Eine Abdankung sei für ein Oberhaupt der katholischen Kirche "keine Option", sagte der Kardinal der italienischen Tageszeitung "Il Messaggero". "Man steigt nicht vom Kreuz herab."

Müller äußerte sich in dem Interview kritisch zum Rücktritt von Franziskus' deutschem Vorgänger Benedikt XVI., der 2013 überraschend abgedankt hatte. "Ich habe die Gründe für diesen Schritt nie verstanden", sagte der ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation. "Ich bin skeptisch gegenüber jedem päpstlichen Verzicht, nur weil man sich erschöpft fühlt und nicht mehr zurechtkommt. Dies untergräbt das Prinzip der sichtbaren Einheit der Kirche".

Wer vertritt den Papst?

Im Vatikan gibt es auch für den Fall, dass ein Papst wegen gesundheitlicher Probleme längerfristig sein Amt nicht voll ausüben kann, bestimmte Regelungen. So wurden zuletzt Bischofsernennungen oder die Bestätigung der ersten Regierungschefin im Vatikanstaat trotz ärztlicher Ruheverordnung für Franziskus als aktuelle Entscheide publiziert. Es genügte, wenn diese mit der Initiale "F" unterzeichnet wurden, damit sie in Kraft treten konnten.

Ein Grundsatz des Vatikan besagt jedoch, dass es für den Kern des Papstamtes keine Stellvertretung gibt. Allerdings können bestimmte mit dem Amt verbundene Aufgaben durchaus von anderen Kirchenvertretern übernommen werden. Außenpolitisch etwa wurde Franziskus schon in den Tagen nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin vertreten.

Bei einer dauerhaften Handlungsunfähigkeit des Papstes könnte Kardinalstaatssekretär Parolin den Stuhl Petri für unbesetzt erklären. Eine solche Verhinderungserklärung gab es aber noch nie.