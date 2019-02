Besuch in den Emiraten Papst feiert Messe mit 170.000 Gläubigen

Papst Franziskus hat zum Abschluss seiner Reise auf die Arabische Halbinsel eine Freiluftmesse im Stadion von Abu Dhabi gefeiert. Rund 170.000 Menschen nahmen teil - darunter mehrere Tausend Muslime.

Mit rund 170.000 Gläubigen hat Papst Franziskus zum Abschluss seines historischen Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Messe unter freiem Himmel gefeiert. Der Papst winkte bei seiner Ankunft am Sajed-Stadion in Abu Dhabi der begeisterten Menge aus seinem Papamobil zu. Die Gläubigen schwenkten Flaggen des Vatikans und hielten Plakate in die Höhe. Sie waren in mehr als 2000 Bussen aus dem gesamten Land nach Abu Dhabi gebracht worden. Da in das Stadion nur 45.000 Menschen passen, wurde die Veranstaltung auf Bildschirmen außerhalb der Arena übertragen.

Papst-Besuch in Abu Dhabi mit historischer Messe

"Für euch ist es gewiss nicht einfach, weit weg von zu Hause zu leben und vielleicht über das Fehlen der Zuneigung eurer Liebsten die Ungewissheit der Zukunft zu verspüren", sagte der Papst in seiner Predigt und ging damit auf die Herkunft der Katholiken in den Emiraten ein. Dort leben rund eine Million Katholiken, bei den meisten handelt es sich um Gastarbeiter aus Asien. "Ihr seid ein Chor, der eine Vielfalt an Nationen, Sprachen und Riten umfasst", sagte der Papst.

Nach Angaben des Internetportals Vatican News nahmen auch 4000 Muslime teil.

Papst Franziskus während der Messe zum Abschluss seiner Reise in die Emirate. In Abu Dhabi eine Messe unter freiem Himmel feiern zu dürfen, gilt als Ausnahme.

Historischer Besuch

Franziskus war am Sonntagabend zu seinem historischen Besuch in den Emiraten eingetroffen. Er ist das erste Oberhaupt der katholischen Kirche, das die arabische Halbinsel und damit die Wiege des Islam besucht. Der Dialog mit dem Islam zählt für Franziskus zu den Schwerpunkten seines Pontifikats.

Die Vereinigten Arabischen Emirate gelten als vergleichsweise liberal. Sie haben 2019 zum "Jahr der Toleranz" gekürt, stehen aber auch wegen der Unterdrückung von Andersdenkenden in der Kritik. Im Gegensatz zu anderen arabischen Staaten wie dem ultrakonservativen Saudi-Arabien gibt es christliche Kirchen, öffentliche Messen sind allerdings verpönt.

Dass der Papst in Abu Dhabi eine Messe unter freiem Himmel feiern durfte, gilt als Ausnahme.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 05. Februar 2019 um 09:00 Uhr.