Christmette in Rom Papst ruft zu Mitgefühl für Verfolgte auf

Bei der traditionellen Christmette an Heiligabend hat Papst Franziskus an das Leid der Flüchtlinge erinnert. Der Pontifex rief zu "Nächstenliebe" und "Gastfreundschaft" auf. Man dürfe sich nicht mit Ungerechtigkeit zufrieden geben, sagte er bei den Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan.

Papst Franziskus hat bei der Christmette an Heiligabend dazu aufgerufen, Verfolgte und Vertriebene mit offenen Armen aufzunehmen. "Hinter den Schritten von Maria und Josef verbergen sich viele Schritte. Wir sehen die Spuren ganzer Familien, die auch heute gezwungen sind, von zu Hause wegzugehen", sagte der Pontifex bei der Messe vor Tausenden Gläubigen im Petersdom in Rom. In vielen anderen Fällen habe dieser Aufbruch nur einen Namen: Überleben.

"Wir sehen die Spuren von Millionen Menschen, die nicht freiwillig gehen, sondern gezwungen sind, sich von ihren Lieben zu trennen, weil sie aus ihrem Land vertrieben werden." Weihnachten sei die Zeit, "die Kraft der Angst in eine Kraft der Liebe zu verwandeln, in eine Kraft für eine neue Auffassung von Nächstenliebe", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Man dürfe sich nicht mit Ungerechtigkeit zufrieden geben, sondern müsse den Mut haben, "inmitten von Spannungen und Konflikten zu einem Raum der Gastfreundschaft zu werden".

Einsatz für Migranten und Ausgegrenzte

Franziskus setzt sich seit Beginn seines Pontifikats besonders für Migranten und Ausgegrenzte ein und hatte in der Flüchtlingskrise mehr Engagement gefordert. Bei der Christmesse im vergangenen Jahr hatte er an die Kinder erinnert, die im Krieg oder auf der Flucht aufwachsen.

Am Sonntagabend leitete der Papst zum fünften Mal die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan. Am ersten Weihnachtstag richtet der 81-Jährige von der Loggia des Petersdoms aus seine Weihnachtsbotschaft an die Welt und spendet den feierlichen Papstsegen "Urbi et Orbi" (der Stadt und dem Erdkreis).