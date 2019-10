Bei voller Fahrt hat in Pakistan ein Zug Feuer gefangen. Mehr als 60 Menschen starben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Helfer befürchten noch mehr Todesopfer.

Bei einem Zugunglück im Südosten Pakistans sind mindestens 65 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 seien verletzt worden, sagte die Gesundheitsministerin der Provinz Punjab, Yasmin Rashid. Schwerverletzte in kritischem Zustand würden von Rettungswagen in die größte nahe gelegene Stadt Multan gebracht. An der Rettung war auch das Militär beteiligt. Ein anderer Zug brachte die Überlebenden in die Stadt Rawalpindi.

Die Unglücksursache war nach Angaben des Eisenbahnministers Shaikh Rashid Ahmed ein von Reisenden mitgebrachter Gaskocher. Dieser explodierte, als die Passagiere sich Frühstück zubereiten wollten.

Die Mitnahme von Gaskochern ist eigentlich verboten. Laut Medienberichten bemerkten Bahnmitarbeiter nicht, dass Passagiere damit doch in den Zug stiegen.

Passagiere springen von fahrendem Zug

Mindestens drei Waggons waren nach der Explosion eines Gaskochers in Brand geraten.

Mindestens drei Eisenbahnwaggons seien durch die Explosion in Brand geraten. Daraufhin seien Menschen von dem schnell fahrenden Zug gesprungen, sagte der Minister weiter. Laut den Rettungskräften seien mindestens 38 Menschen im Zug verbrannt. Andere Passagiere starben beim Absprung vom Zug. Ein Helfer gab an, er befürchte noch mehr Tote, da noch Menschen in den Waggons gefangen seien. Mehr als 200 Passagiere seien in den drei betroffenen Waggons gereist. Mittlerweile konnten Feuerwehrleute den Brand löschen.

Der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan drückte seine Trauer über den Vorfall aus und wies die Behörden an, den Verletzten die bestmögliche medizinische Behandlung zukommen zu lassen.

Anderes Unglück im Juli

Der Zug war unterwegs von Karatschi in die Stadt Lahore, als in der Stadt Rahim Yar Khan der Unfall geschah.

Erst Anfang Juli waren bei einem schweren Zugunglück in Ostpakistan mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Damals war ein Reisezug auf einen Güterwaggon geprallt.