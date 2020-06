Bewaffnet mit Schnellfeuergewehren und Sprengsätzen haben Angreifer versucht, in die Börse im pakistanischen Karatschi einzudringen. Mehrere Menschen und sie selbst wurden getötet.

Vier bewaffnete Männer haben die Börse in der pakistanischen Finanzmetropole Karatschi angegriffen und mehrere Menschen getötet. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet von sechs Opfern, unter ihnen vier Wachleuten, ein Polizisten und ein Zivilisten. Die Angaben variieren jedoch.

Auch die Angreifer sind tot. Nach Angaben der Polizei waren sie in einem Auto vor die Börse gefahren. Mit Schnellfeuergewehren bewaffnet hätten sie versucht, in das Gebäude einzudringen. Als sie am Eingang auf Sicherheitskräfte trafen, hätten sie auch eine Granate gezündet. Auf Videos örtlicher Medien war zu sehen, wie Sicherheitskräfte das Gebiet rund um das Börsengebäude räumten. Immer wieder waren Schüsse und Explosionen zu hören. Den Berichten zufolge waren zu dem Zeitpunkt rund 1000 Händler und Angestellte in dem Gebäude.

Noch unklar, wer hinter dem Angriff steckt

Einem Polizisten vor Ort zufolge hatten die Angreifer Essensvorräte bei sich und offenbar geplant, das Gebäude länger zu besetzen. Die Balutschistan-Befreiungsarmee reklamierte den Terrorangriff für sich. Baluchistan grenzt an die Provinz Sindh, von der wiederum Karatschi die Hauptstadt ist. Dort haben die Aufständischen in den vergangenen Jahren vermehrt Anschläge verübt. Sie kämpfen für die Unabhängigkeit ihrer erdgasreichen Provinz.

Die Hafenstadt Karatschi ist die größte Stadt Pakistans und gilt als Wirtschafts- und Finanzzentrum des südasiatischen Landes. Die Börse befindet sich in einer Hochsicherheitszone, in der sich auch viele Bankzentralen ihren Standort haben.