Im Alter von 79 Jahren Pakistans Ex-Präsident Musharraf ist tot Stand: 05.02.2023 09:05 Uhr

1999 kam Pervez Musharraf durch einen Militärputsch in Pakistan an die Macht. Er galt lange als Verbündeter des Westens, regierte später aber zunehmend autoritär. Im Alter von 79 Jahren starb er nun im Exil in Dubai.

Der ehemalige pakistanische Präsident und Militärmachthaber Pervez Musharraf ist tot. Musharraf starb im Alter von 79 Jahren, wie eine Sprecherin des pakistanischen Konsulats in Dubai mitteilte. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war er zuvor lange krank gewesen.

Hochrangige Militärangehörige erklärten in einer Mitteilung der Pressestelle des pakistanischen Militärs, sie bekundeten ihr "tief empfundenes Beileid zum traurigen Ableben von General Pervez Musharraf". "Möge Allah die verstorbene Seele segnen und den Hinterbliebenen Kraft geben", hieß es darin weiter.

Musharraf stürzte vorherige Regierung

Musharraf hatte im Oktober 1999 den damaligen Premierminister Nawaz Sharif mit einem Militärputsch abgesetzt und sich zum Präsidenten wählen lassen. Seine größten Feinde waren Al-Kaida und andere militante Islamisten, die mindestens dreimal Mordanschläge auf ihn verübten.

In seinen frühen Jahren als Regierungschef gewann er internationale Anerkennung durch seinen Kurs, der auf Reformen ausgerichtet war. Nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001 wurde er für die USA zu einem der wichtigen Verbündeten. Er erlaubte den USA, von geheimen Stützpunkten in Pakistan bewaffnete Drohnen einzusetzen. Im Gegenzug unterstützen die USA die pakistanische Armee mit Geld.

In den späteren Jahren seiner Präsidentschaft agierte Musharraf zunehmend autoritär. So starben 2007 Hunderte Studenten, die die Einführung der Scharia forderten, als er das Militär eine Moschee in Islamabad stürmen ließ. Im gleichen Jahr löste der Tod der Oppositionsführerin Benazir Bhutto durch ein Attentat eine Welle der Gewalt in dem Land aus.

Es kam zu Protesten, Musharraf verschob die Wahlen und verhängte den Ausnahmezustand. Er setzte im November 2007 die Verfassung außer Kraft, löste das Parlament auf und entließ die obersten Richter. Später trat er aufgrund der Proteste zurück.

Todesstrafe wegen Hochverrats

Im Dezember 2019 wurde er in Abwesenheit wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, das Urteil wurde jedoch später von einem Gericht aufgehoben. Er lebte seit 2016 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zuvor hatte er die Erlaubnis erhalten, sein Heimatland gegen Hinterlegung einer Kaution für eine medizinische Behandlung zu verlassen.