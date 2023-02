Trauer um Modedesigner Paco Rabanne gestorben Stand: 03.02.2023 16:45 Uhr

Paco Rabanne ist im Alter von 88 Jahren in Frankreich gestorben. Der spanische Designer war für seine metallischen und futuristischen Entwürfe bekannt und brachte seit Jahrzehnten erfolgreich Parfüms auf den Markt.

Die Modewelt trauert um den spanischen Designer Paco Rabanne. Der für seine extravaganten Entwürfe und Parfums bekannte Modeschöpfer starb im Alter von 88 Jahren in Frankreich, wie der spanische Kosmetikkonzern Puig mitteilte.

"Er gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der Modewelt des 20. Jahrhunderts und sein Vermächtnis wird eine ständige Quelle der Inspiration bleiben", würdigte ihn das Modehaus auf Instagram. "Wir sind Monsieur Rabanne dankbar, dass er unser avantgardistisches Erbe gegründet und eine Zukunft der unbegrenzten Möglichkeiten definiert hat." Er habe "Generationen geprägt mit seiner radikalen Vision von Mode".

Die Frühling- und Sommerkollektion vom Modelabel Paco Rabanne bei der New York Fashion Week im vergangenen Jahr. Bild: picture alliance / Captital Pict

Früher Kontakt mit der Modewelt

Rabanne wurde 1934 im baskischen San Sebastián geboren und wuchs mitten in den Gräueln des spanischen Bürgerkriegs auf. Nachdem sein Vater von Franco-Truppen getötet wurde, ging seine Mutter mit ihm 1939 ins Exil nach Frankreich. Seine Mutter war auch die erste Person, die sein späteres Schöpfen beeinflussen sollte: Sie arbeitete als erste Schneiderin beim renommierten Modeschöpfer Cristóbal Balenciaga.

Zunächst wählte Rabanne jedoch eine andere Richtung und studierte Architektur in Paris. Nebenbei entwarf er Modeskizzen für verschiedene Labels wie Dior und Givenchy. Später arbeitete Rabanne auch freiberuflich als Modezeichner.

In den 1960er-Jahren gründete Rabanne sein gleichnamiges Unternehmen, das seit einigen Jahrzehnten vollständig dem spanischen Kosmetikkonzern Puig gehört. Bild: picture alliance/dpa/MAXPPP

Hang zu futuristischen Entwürfen

Schließlich gründete Rabanne sein gleichnamiges Modelabel. Der Modeschöpfer hatte einen besonderen Hang zu futuristischen Entwürfen. 1966 präsentierte er seine erste Haute-Couture-Kollektion mit dem Namen "Zwölf untragbare Kleidungsstücke", die teils aus Metallstücken mit scharfen Kanten bestanden.

In den darauffolgenden Jahren verblüffte Rabanne mit seinen innovativen Entwürfen, die jegliche Normen sprengten. Anders als andere Modeschöpfer zu dieser Zeit verwendete er wenig Satin oder Samt, sondern spielte stattdessen mit Materialien wie Metall, Glas oder Kunststoff. Anstelle von Stoffen, Garn und Nadel hantierte der spanische Designer mit Zangen und Lötkolben. Auch deshalb bezeichnete Coco Chanel ihn gerne als "Metallarbeiter". In dem Science-Fiction-Film "Barbarella" trug Jane Fonda seine Kostüme und machte ihn weltbekannt.

Auch seine Parfüms feierten große Erfolge

Anfang der 1970er-Jahre ging Rabanne eine Zusammenarbeit mit dem Kosmetikkonzern Puig ein, um seine ersten Parfüms zu kreieren. So entstand etwa der Damenduft "Kühlergrill", sowie zahlreiche weitere erfolgreiche Düfte.

Rabanne recycelte im Laufe der Zeit seine anfänglichen Innovationen. Da neue Impulse fehlten, verlor sein Name in der Modewelt zunehmend an Bedeutung. Um die Jahrtausendwende gab Rabanne schließlich den Rückzug aus seinem Unternehmen bekannt. In den Interviews seitdem berichtete der Designer von seinem Interesse für Esoterik und Malerei.