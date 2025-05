Herausforderer räumt Niederlage ein Partei von Albanese gewinnt Wahl in Australien Stand: 03.05.2025 13:44 Uhr

Schon die ersten Prognosen sorgten bei Albanese-Anhängern für Jubel: Die Partei des Ministerpräsidenten hat die Parlamentswahl in Australien gewonnen. Seinem konservativen Herausforderer Dutton könnten lobende Worte über Trump geschadet haben.

Die Regierungspartei von Ministerpräsident Anthony Albanese hat die Parlamentswahl in Australien als stärkste Kraft für sich entschieden. Nach vorläufigen Zahlen der Wahlkommission dürften auf Labor 70 Mandate im gut 150 Sitze zählenden Unterhaus entfallen, auf die rechtskonservative Koalition aus Liberalen und Nationalen 24 Sitze. Andere Parteien und unabhängige Kandidaten könnten den Prognosen zufolge auf 13 Mandate kommen.

Damit triumphierte Labor über die oppositionellen Konservativen und deren Spitzenkandidaten Peter Dutton. Albanese-Anhänger brachen in Jubel aus, als die ersten Prognosen bekannt wurden. Dutton gestand sein Niederlage ein und gratulierte Albanese zum Sieg.

Oppositionsführer Dutton hatte ein Trump-Problem

Albanese hatte mit seinem Wahlsieg vor drei Jahren ein Jahrzehnt konservativer Regierungen in Australien beendet. Seine Regierung hatte Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Landes angestoßen.

Oppositionsführer Dutton hatte einen Kurswechsel in der Energiepolitik und den Bau neuer Atomkraftwerke angekündigt. Allerdings kostete ihn seine als zu groß empfundene Nähe zu US-Präsident Donald Trump laut Umfragen zuletzt Zustimmung. Dutton hatte Trump unter anderem einen "großen Denker" genannt.

Hohe Wahlbeteiligung durch Wahlpflicht

Der Umgang mit der aggressiven Zollpolitik von Trump gehörte zu den bestimmenden außenpolitischen Wahlkampfthemen - ebenso wie die Frage, wie Australien künftig seine Beziehungen zu China gestalten soll. Innenpolitisch spielten neben der Klimapolitik wirtschaftliche Fragen wie hohe Preise und Wohnkosten eine zentrale Rolle.

Rund 18,1 Millionen australische Staatsbürger waren aufgefordert, die 150 Abgeordneten im Parlament in Canberra zu wählen. In Australien gilt eine Wahlpflicht. Wer nicht an die Urne geht, muss 20 Dollar Strafe zahlen - ein geringes Bußgeld von umgerechnet etwa 11,50 Euro, das allerdings Wirkung zeigt. Seit Einführung der Wahlpflicht lag die Beteiligung nie unter 90 Prozent.