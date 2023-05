Australien Großfeuer zerstört mehrstöckiges Gebäude in Sydney Stand: 25.05.2023 11:45 Uhr

Ein Großbrand in einem mehrstöckigen Gebäude hat in Australiens Millionenmetropole Sydney mehr als 120 Feuerwehrleute über Stunden beschäftigt. Teile des Hauses stürzten ein. Die Feuerwehr brachte mehrere Menschen in Sicherheit.

Ein gewaltiges Feuer hat ein mehrstöckiges Gebäude im Zentrum der australischen Metropole Sydney zerstört. Der Brand sei am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache im Stadtteil Surry Hills nahe dem Hauptbahnhof ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit.

Nach ersten Erkenntnissen habe es keine Verletzten gegeben. Mehr als 120 Einsatzkräfte und rund 30 Fahrzeuge waren demnach im Einsatz. Die Flammen seien inzwischen unter Kontrolle.

Im Zuge des Brandes stürzte der siebenstöckige Bau teilweise ein. Videos örtlicher Medien zeigten, wie das Dach zusammenbrach und ein Teil der Fassade in die Tiefe krachte. Die Feuerwehr selbst sprach von einem "Inferno".

Das Gebäude im Zentrum von Sydney brannte lichterloh.

Angrenzende Gebäude evakuiert

Medienberichten zufolge stand die ehemalige Fabrik nahe der Elizabeth Street leer, wurde aber von Obdachlosen als Unterkunft genutzt. Laut dem Sender 9News Sydney wurden mehr als 50 Menschen aus dem Gebäude gebracht. Auch angrenzende Häuser seien aus Sorge vor übergreifenden Flammen evakuiert worden. Mindestens ein geparktes Auto sei ebenfalls von dem Feuer erfasst worden.

Die dichten schwarzen Rauchschwaden waren in der ganzen Stadt zu sehen. Zahlreiche Straßen in der Umgebung wurden demnach gesperrt. Die Bewohnerinnen und Bewohner Sydneys wurden aufgerufen, den Brandort in der Nähe des Hauptbahnhofs zu meiden.