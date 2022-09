Australien und Neuseeland Trauer um Queen - und Fragen für die Zukunft Stand: 09.09.2022 11:06 Uhr

Queen Elizabeth II. war auch Staatsoberhaupt von Australien und Neuseeland. Groß ist auch dort die Trauer. Doch vermutlich wird bald wieder debattiert, ob ein Regent aus dem fernen London noch zeitgemäß ist.

Von Jennifer Johnston, ARD-Studio Singapur

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern wurde kurz vor 5 Uhr mit der Nachricht vom Tod der Queen geweckt. Ein Polzeibeamter leuchtete mit einer Taschenlampe in ihr Zimmer. Da wusste sie, sagt Ardern, was los sei. In einer Ansprache drückte sie ihr Beileid aus.

NDR Logo Jennifer Johnston

"Dies ist eine Zeit tiefer Traurigkeit, ob jung oder alt. Es gibt keinen Zweifel, dass heute ein Kapitel zu Ende geht", sagte Ardern. "Wir teilen unseren Dank für eine unglaubliche Frau, die wir glücklicherweise unsere Königin nennen durften."

Neuseelands Premierministerin Ardern nannte die Queen eine "unglaubliche Frau". Bild: AP

Zehn Reisen der Queen nach Neuseeland

Die Queen war zehnmal in Neuseeland. Die Menschen haben ihre Besuche noch im Kopf: Graeme Plummer war als Kind bei ihren frühen Besuchen dabei. Heute sitzt der grauhaarige Mann sitzt auf einer Parkbank in Wellington, der Hauptstadt Neuseelands und erzählt:

Ich erinnere mich, wie ich als kleines Kind von sechs oder acht Jahren unten am Flughafen war, als sie 1954 oder so hier durchkam. Es war so aufregend, wir waren alle begeistert: Da ist die Königin!

Für Plummers Generation sei sie immer da gewesen und sehr geschätzt worden, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Andere berichten, sie seien geschockt - obwohl man gewusst habe, dass die Nachricht kommen würde.

Die Queen habe viel geleistet, sich sehr für das Commonwealth und Neuseeland eingesetzt. An verschiedenen Orten in Neuseeland wurden Kondolenzbücher ausgelegt.

16 Besuche in Australien

König Charles, der Sohn der Queen, ist nun das neue Staatsoberhaupt Neuseelands - und Australiens. Beides Länder des Commonwealth.

Der australische Premierminister, Anthony Albanese, zitierte am Morgen in einer Fernsehansprache die Queen. Er sprach von Trost, der in den Worten von König Charles zu finden sei: "Seit ihrer ersten Reise hier her war klar, dass Ihre Majestät einen besonderen Platz in unseren Herzen hatte. Und wir, in ihrem."

Die Queen besuchte Australien 16-mal - zuletzt im Jahr 2011: Sie sei eine beruhigende Konstante gewesen inmitten des raschen Wandels, so Albanese.

Alte Frage, neue Bedeutung

Politikwissenschaftler gehen davon aus, dass nach einer ersten Trauerphase eine alte Frage neue Relevanz bekommt. Brauchen und wollen die Australier und Neuseeländer überhaupt noch ein Staatsoberhaupt aus dem fernen London?

Einige halten diese Tradition aus Kolonialzeiten für nicht mehr zeitgemäß. In der Vergangenheit waren Referenden dazu knapp gescheitert.