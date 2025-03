Abstimmung im Mai Australiens Premier Albanese setzt Neuwahlen an Stand: 28.03.2025 01:00 Uhr

Der australische Premierminister Albanese hat Neuwahlen angesetzt. Am 3. Mai sollen die Australier ein neues Unterhaus wählen. Ob Albaneses Labor-Partei weiter regieren kann, wird sich wohl vor allem an wirtschaftlichen Fragen entscheiden.

In Australien wird am 3. Mai ein neues Parlament gewählt. Premierminister Anthony Albanese gab den Termin am Freitagmorgen (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz bekannt. Die Australier könnten nun entscheiden, welchen "Weg in die Zukunft" das Land nehme, sagte der Premierminister.

"In den letzten Jahren hat die Welt Australien viel abverlangt", sagte Albanese. "In unsicheren Zeiten können wir die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, nicht vorhersehen, aber wir können bestimmen, wie wir darauf reagieren." Seine Regierung habe sich entschieden, "globalen Herausforderungen auf australische Weise zu begegnen": Menschen bei den Lebenshaltungskosten zu helfen und gleichzeitig für die Zukunft zu sorgen.

Hohe Inflation und teures Wohnungen

Zentrales Wahlkampfthema dürften wirtschaftliche Fragen wie die hohen Wohnkosten werden. Obwohl die Inflation unter Albaneses Regierung zurückgegangen ist, bereiten auch die hohen Lebensmittel- und Strompreise vielen Australiern weiterhin Sorgen. Albanese hofft darauf, dass sie ihm dennoch das Mandat erteilen, im Amt zu bleiben.

Seine Labor-Regierung nähert sich dem regulären Ende ihrer dreijährigen Amtszeit. Neuwahlen müssten bis spätestens 17. Mai abgehalten werden. Beobachter rechnen damit, dass die konservative Koalition des Oppositionsführers Peter Dutton ihm bei der Wahl im Mai Sitze im Unterhaus abjagen wird. Jüngsten Umfragen zufolge liegen beide Parteien nahezu gleichauf.

Opposition will Kurwechsel in der Energiepolitik

Der Sieg der Labor-Partei bei der Wahl vor drei Jahren hatte ein Jahrzehnt konservativer Regierungen in Australien beendet. Albaneses Regierung hatte Anfang der Woche ihren Haushalt vorgelegt und dabei überraschende Steuersenkungen verkündet.

Oppositionsführer Dutton, der Albanese "schwache" Führungsqualitäten bescheinigt, strebt einen Kurswechsel in der Energiepolitik an. Eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen lautet, umgerechnet rund 185 Milliarden Euro in den Bau von sieben Atomkraftwerken zu investieren.