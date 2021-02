Küste von Farewell Split Grindwale vor Neuseeland gestrandet

An der Küste Neuseelands sind mehrere Dutzend Langflossen-Grindwale gestrandet. Bereits neun Tiere verendeten. Mehr als 60 Helfer und Helferinnen kämpfen um das Überleben der Tiere.

Vor der neuseeländischen Südinsel sind mehr als 50 Langflossen-Grindwale in zu flaches Wasser geraten – neun Tiere sind bereits verendet. Die Naturschutzbehörde vor Ort teilte mit, dass zahlreiche Helfer und Helferinnen versuchten, die Tiere bis zum Einsetzen der Flut zu kühlen.

Immer wieder Massenstrandungen vor Farewell Split

Weshalb die Wale strandeten, ist bisher noch unklar. In der Region Farewell Split ist es in den vergangenen Jahren häufiger zu Massenstrandungen gekommen. Wissenschaftler vermuten unter anderem, dass das Wasser an dieser Stelle besonders seicht sei, wodurch die Orientierung der Tiere gestört werden könne.

Zuletzt strandeten vor vier Jahren 650 Grindwale in Farewell Split, mehr als 350 Tiere verendeten. Langflossen-Grindwale gehören zur Familie der Delfine und können bis zu acht Meter lang werden. Normalerweise sind sie selten in Küstennähe zu sehen.