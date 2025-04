Klägerin im Epstein-Prozess Missbrauchsopfer Giuffre laut Familie gestorben Stand: 26.04.2025 09:27 Uhr

Als Minderjährige soll Virginia Giuffre über Jeffrey Epstein an den britischen Prinzen Andrew geraten und von ihm missbraucht worden sein. Jetzt hat die 41-Jährige laut ihrer Familie Suizid begangen.

Virginia Giuffre gehörte zu den bekanntesten Opfern im Missbrauchsskandal um den US-Multimillionär Jeffrey Epstein. Jetzt hat die 41-Jährige nach Aussage ihrer Familie Suizid begangen. "Mit völlig gebrochenen Herzen teilen wir mit, dass Virginia letzte Nacht auf ihrer Farm in Western Australia gestorben ist", hieß es in einer Erklärung von Giuffres Familie, aus der mehrere Medien zitierten.

"Sie hat ihr Leben durch Selbstmord verloren, nachdem sie ein Leben lang Opfer von sexuellem Missbrauch und Sexhandel war", hieß es in der Mitteilung weiter. "Am Ende wurde der Tribut des Missbrauchs so hoch, dass es für Virginia unerträglich wurde, sein Gewicht zu ertragen." Die US-Australierin hinterlässt laut der Erklärung drei Kinder.

Einigung mit Prinz Andrew

Giuffre hatte dem britischen Prinzen Andrew vorgeworfen, sie im Alter von 17 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Sie hatte ihn nach eigenen Angaben durch Epstein kennengelernt, der Verbindungen zu zahlreichen Größen aus Politik und Gesellschaft wie den früheren sowie den aktuellen US-Präsidenten Bill Clinton und Donald Trump oder Microsoft-Gründer Bill Gates unterhielt.

Prinz Andrew stritt die Missbrauchsvorwürfe stets ab. Er behauptete, sein mutmaßliches Opfer nie getroffen zu haben, und dass ein Foto, das die beiden vor gut 20 Jahren gemeinsam zeigt, gefälscht sei. Bevor es zu einem Prozess kam, einigten sich Giuffre und Andrew außergerichtlich. Im Gegenzug zahlte der Prinz Berichten zufolge mehrere Millionen Pfund. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe musste Andrew seine militärischen Ehrentitel abgeben und trat seither nur noch selten in der Öffentlichkeit auf.

Epstein beging im Gefängnis Suizid

Auf dem berüchtigten Bild ist im Hintergrund auch Ghislaine Maxwell zu sehen, die damalige Vertraute Epsteins, die inzwischen als Sexualstraftäterin verurteilt ist. Laut Anklage hatte die Britin über Jahre systematisch Minderjährige für Epstein rekrutiert, die von diesem dann sexuell missbraucht und anderen Männern zugeführt wurden. Als Strafmaß wurden 20 Jahre Haft verhängt.

Epstein selbst war im Juli 2019 festgenommen worden. Rund einen Monat nach der Festnahme beging der bereits verurteilte und erneut angeklagte Epstein im Gefängnis in New York Suizid.