Kollision auf der Ostsee Mindestens ein Toter nach Schiffsunglück Stand: 13.12.2021 17:12 Uhr

Bei der Kollision zweier Schiffe vor der schwedischen Küste ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das zweite Besatzungsmitglied gilt als vermisst. Zwei Seeleute wurden von der schwedischen Polizei festgenommen.

Nach der Schiffskollision auf der Ostsee vor Schweden ist eine Leiche gefunden worden. Das teilte die Polizei mit. Nach Angaben des schwedischen Schifffahrtsamtes soll die Person bei der Durchsuchung des Schiffes gefunden worden sein. Ein zweites Mitglied der dänischen Besatzung wird noch vermisst. Die Einsatzkräfte arbeiten daran, das gekenterte Schiff näher in Richtung Land zu bringen.

Zwei Festnahmen

Nach Angaben der schwedischen Staatsanwaltschaft wurden zwei Besatzungsmitglieder der britischen "Scot Carrier" wegen des Verdachts der Fahrlässigkeit mit Todesfolge festgenommen. Nach Informationen der ARD-Korrespondentin Sofie Donges bestehe auch der Verdacht, dass Alkoholkonsum auf See ursächlich für das Unglück sein könnten, wie ein Ermittler der Küstenwache im schwedischen Rundfunk sagte. Weitere Angaben machte er nicht.

Mindestens elf Boote, neun aus Schweden und zwei aus Dänemark, sowie ein Flugzeug und ein Hubschrauber waren nach offiziellen Angaben an dem Such- und Rettungseinsatz beteiligt. Wegen Nebels herrschte schlechte Sicht.

Die "Karin Høj" kenterte nach der Kollision und liegt mit dem KIel nach oben im Wasser. Bild: dpa

Kollision zwischen Ystad und Bornholm

Die Schiffe waren am frühen Montagmorgen zwischen der südschwedischen Stadt Ystad und der dänischen Ostsee-Insel Bornholm kollidiert. Auf der Schute mit Eigenantrieb aus Dänemark befanden sich zwei Personen. Die "Karin Hoej" ist gut 55 Meter lang.

Die etwa 90 Meter lange "Scot Carrier" befand sich nicht weit davon entfernt. Das britische Schiff soll manövrierfähig, seine Besatzung außer Gefahr sein. Der Reederei der "Karin Hoej" zufolge hatte das Schiff keine Ladung an Bord.

Nach Angaben auf der Seite Marinetraffic.com befand sich die "Scot Carrier" auf dem Weg von Salacgriva in Lettland nach Montrose in Schottland, die "Karin Hoej" war demnach auf dem Weg vom schwedischen Södertälje nach Nykoebing Falster in Dänemark.