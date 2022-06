Schüsse in Nachtclub Osloer Polizei geht Terrorverdacht nach Stand: 25.06.2022 09:06 Uhr

Nach den Schüssen in einem Osloer Nachtclub zwei Toten geht die Polizei dem Verdacht eines Terroranschlags nach. Der Club ist in der queeren Szene beliebt. Die für heute geplante Pride-Parade wurde abgesagt.

Die norwegischen Behörden haben nach den tödlichen Schüssen in Oslo Terrorermittlungen aufgenommen. Bei dem Angriff wurde zwei Menschen getötet und mindestens 14 Menschen verletzt. "Die Polizei behandelt den Fall als terroristischen Angriff", teilten die Behörden mit.

Ein Tatverdächtiger war festgenommen worden, nachdem gegen 01.00 Uhr nachts an drei Orten Schüsse gefallen waren, unter anderem vor einer Schwulen-Bar.

Die Schüsse fielen am Vorabend der in Oslo geplanten Pride-Parade. Die Organisatoren sagten diese am Samstagmorgen ab.

Ministerpräsident Jonas Gahr Störe sprach von einem "schrecklichen und zutiefst schockierenden Angriff auf unschuldige Menschen". Man wisse noch nicht, was hinter "dieser schrecklichen Tat" stecke, "aber den queeren Menschen, die Angst haben und trauern, möchte ich sagen, dass wir mit euch zusammenstehen", sagte er der Nachrichtenagentur NTB. Ein Reporter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks NRK berichtete, er habe gesehen, wie ein Mann mit einer Tasche ankommen sei: "Er nahm eine Waffe und begann zu schießen."