Beto O'Rourke steht für das junge, progressive Amerika - obwohl er aus dem konservativen Texas kommt. Im Herbst hatte er nur knapp gegen den republikanischen Senator Cruz verloren. Nun will er Trump-Nachfolger werden.

Der US-Demokrat Beto O'Rourke will ins Rennen ums Weiße Haus einsteigen. Der Shooting-Star der Demokraten, der in seinem konservativen Heimatstaat Texas im vergangenen Jahr einen vielbeachteten Wahlkampf gegen Senator Ted Cruz nur knapp verloren hatte, bestätigte dies in einer SMS-Nachricht an den lokalen TV-Sender KTSM.

Schon während des Kopf-an-Kopf Rennens mit Cruz im Herbst waren immer wieder Rufe laut geworden, O'Rourke solle sich um das Amt des US-Präsidenten bewerben. Dem früheren Kongressabgeordneten flogen die Sympathien vieler Amerikaner zu, die sich nach einem jungen, charismatischen Gesicht der demokratischen Partei sehnen.

Gegenspieler Trumps in der Einwanderungsdebatte

O'Rourkes Senatswahlkampf hatte auch landesweite Spendenrekorde gebrochen - eine Kartei an potenziellen Geldgebern, die dem Demokraten-Darling nun im exorbitant teuren Wahlkampf um das Präsidentenamt sehr zu Pass kommen dürfte.

O'Rourke hatte sich zuletzt extrem deutlich gegen die von Präsident Trump geforderte Grenzmauer zu Mexiko ausgesprochen - und bei einem Besuch des Präsidenten in seiner Heimatstadt El Paso vor einigen Wochen kurzfristig eine Gegenkundgebung organisert. Schon bei seiner Kandidatur um den Senatsposten hatte er damit gepunktet, das Thema Einwanderung positiv zu besetzen und die Beiträge von Immigranten zur amerikanischen Gesellschaft hervorzuheben.

Es wird erwartet, dass O'Rourke seine Kandidatur am Morgen (Ortszeit) auch offiziell bekanntgeben wird.