Abgesagt oder aufgeschoben wegen Coronavirus-Epidemie

> Die World Rugby Sevens Series in Hongkong und Singapur wurden von von April auf Oktober verschoben.

> Formel-1-Rennen in Shanghai - für April geplant - wird verschoben.

> Die SportAccord-Konferenz wird nicht wie geplant im April in Peking stattfinden.

> Die Weltcups in Wujiang und Chongqing der Sportkletterer im April sind abgesagt.

> Hallen-WM der Leichtathleten in Nanjing und das Weltcup-Skirennen in Yanqing sind ebenfalls abgestzt.