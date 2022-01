Untersuchung von Datenschützern Chinas Olympia-App hat Sicherheitslücken Stand: 19.01.2022 08:55 Uhr

Alle Sportlerinnen und Sportler aber auch Medienleute, die zu den Olympischen Spielen nach Peking fliegen, sollen sie runterladen, die App "My2022". Doch Datenschützer warnen: Die App hat Sicherheitslücken.

Von Benjamin Eyssel, ARD-Studio Peking

Die Olympia-App mit dem Namen "My 2022" soll schon zwei Wochen vor der Abreise runtergeladen und während des gesamten Aufenthalts in China genutzt werden. Die Nutzerinnnen und Nutzer sollen täglich ihre Körpertemperatur eintragen und wie es ihnen geht. Darüber hinaus werden die Ergebnisse von PCR-Tests und Impfungen in der App gespeichert.

RBB Logo Benjamin Eyssel ARD-Studio Peking

Spionage und Datenklau

Doch die Datenschützer von CitizenLab warnen vor Spionage und Datenklau. Die Forscherinnen und Forscher von der Universität Toronto in Kanada sagen beispielsweise, die übertragenen Daten seien nicht gut genug verschlüsselt. Sprachnachrichten, Passdaten, Reisedetails oder Standortdaten seien nicht sicher.

Angreifer könnten die App außerdem so manipulieren, dass sie Nutzern falsche Anweisungen geben könnten. Darüber hinaus sei nicht klar, wer Zugriff auf die gesammelten persönlichen Daten hat.

Funktion: Politisch sensiblen Inhalt melden

Die Forscher von der Universität Toronto weisen auch auf eine Funktion hin, mit der man politisch sensiblen Inhalt melden könne. Auch eine Liste mit Wörtern sei in der App enthalten, die in China potentiell die Zensurbehörden alarmieren - zum Beispiel Begriffe wie Xinjiang, Tibet und der Name von Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Nach Ansicht der kanadischen Forscher könnte die Smartphone-Anwendung nicht nur gegen die Regeln der App-Stores von Google und Apple verstoßen, sondern auch gegen die chinesischen Datenschutzrichtlinien.

Sportler sollen Smartphones zuhause lassen

In einer ersten Reaktion auf die Untersuchung hieß es von chinesischen Behörden, alles sei sicher, die App "My 2022" diene dem Infektionsschutz während der Corona-Pandemie.

Schon seit längerem gibt es Bedenken, was die Datensicherheit bei den Olympischen Spielen angeht. Chinas Staatsführung überwacht und zensiert das Internet stark. Fast alle nicht-chinesischen verschlüsselten Messenger-Apps sind gesperrt. Einige Delegationen haben deswegen Olympia-Teilnehmer aufgefordert, ihre privaten Smartphones zuhause zu lassen. Auch der Deutsche Olympische Sportbund bietet Athletinnen und Athleten Ersatztelefone an.