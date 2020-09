Weniger Besucher bei Veranstaltungen und Maskenpflicht in allen Geschäften - Österreich fährt die Schutzmaßnahmen wieder hoch. Und Kanzler Kurz warnte, es könnten weitere Einschränkungen kommen. Grund sind steigende Neuinfektionen.

Nach einem starken Anstieg der Corona-Infektionen verschärft Österreich die landesweiten Schutzmaßnahmen wieder. Von Montag an muss ausnahmslos in allen Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wie die Regierung in Wien mitteilte. Das gilt auch für Beschäftigte in Lokalen. Außerdem dürfen Speisen und Getränke in Innenbereichen nur noch an Sitzplätzen serviert werden.

Weniger Besucher bei Veranstaltungen

Bei Veranstaltungen sind draußen nur noch 3000 Besucher statt derzeit bis zu 10.000 erlaubt. In Innenräumen sind nur noch 1500 statt 5000, ohne zugewiesene Plätze nur 50 Gäste zugelassen. Kinder müssen in der Schule außerhalb ihrer Klassenzimmer Maske tragen.

"Ich weiß, dass Viele es noch nicht glauben, aber es wird wieder ernst. Die Zahlen sind in den letzten Wochen stetig angestiegen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. "Wir haben in anderen Ländern erlebt, wie schnell es gehen kann." Kurz kündigte an, die Maßnahmen bei Bedarf nachzuschärfen.

Vor allem Wien betroffen

Am Freitag wurden in Österreich 580 neue Fälle gemeldet, am Vortag waren es 664. Vor zwei Wochen hatte die Zahl täglicher Neuinfektionen noch etwa halb so hoch gelegen. Fast 5000 Menschen gelten als erkrankt, mehr als die Hälfte davon in Wien. Die vergangene Woche eingeführte Corona-Ampel bewertet die meisten Regionen abseits der Ballungsräume mit der niedrigsten Stufe Grün. Kriterien sind auch die Auslastung von Krankenhäusern und die Zahl der Tests.