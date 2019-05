Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein wird die erste Kanzlerin Österreichs. Bundespräsident Van der Bellen kündigte an, dass sie nach dem Sturz von Regierungschef Kurz übergangsweise den Posten einnehmen wird.

Sie wird die erste Frau in diesem Amt in Österreich: Brigitte Bierlein soll neue Übergangskanzlerin werden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigte an, er werde sie "in einigen Tagen" ernennen. Bierlein wurde von ihm mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Sie bleibt bis zur Neuwahl, die im September stattfinden soll, im Amt.

Bierlein war seit 2018 Präsidentin des österreichischen Verfassungsgerichtshofs. Auch in diesem Amt war sie die erste Frau in Österreich. Die 69-Jährige folgt auf Kanzler Sebastian Kurz. Der Regierungschef war nach der Krise um das Skandal-Video von Ibiza nach einem Misstrauensvotum gestürzt worden.