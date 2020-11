Anschlag in Wien Was bislang bekannt ist - und was nicht

Schüsse in der Wiener Innenstadt - nach der Terrorattacke im Zentrum der österreichischen Hauptstadt sind viele Frage ungeklärt. Was bekannt ist und was nicht: ein Überblick.

Wann fielen die ersten Schüsse?

Nach 20.00 Uhr ging bei der Notrufzentrale der erste Hinweis ein, dass in der Wiener Innenstadt ein Mann mit einer Schrotflinte schieße. Die Polizei schickte daraufhin Einsatzkräfte in den 1. Bezirk.

Wo ereignete sich der Anschlag?

Die ersten Schüsse wurden nach Angaben der Polizei in der Seitenstettenstraße abgegeben, einer belebten Straße im Zentrum. Dort befindet sich auch die Wiener Hauptsynagoge. Insgesamt gab es sechs Tatorte, darunter die Seitenstettengasse, den Morzinplatz, den Fleischmarkt und den Bauernmarkt. Der oder die Täter hätten wahllos auf Menschen und in Lokale geschossen.

Wie viele Opfer gab es?

Bislang starben bei und durch den Anschlag fünf Menschen: zwei Männer und zwei Frauen sowie der mutmaßliche Täter - er wurde von der Polizei erschossen. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt, sieben davon lebensbedrohlich.

Wer waren die Täter?

Nach Angaben von Österreichs Innenminister Karl Nehammer war einer der Täter ein islamischer Terrorist. Der Attentäter sei mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen und habe die Attrappe eines Sprengstoffgürtels getragen, sagte der Minister. In einigen Meldungen ist davon die Rede, der Täter habe auch eine Machete dabei gehabt. Nehammer bezeichnete den Mann als Sympathisant des "Islamischen Staats" (IS). Aktuell würden intensive Ermittlungen im Umfeld des Täters laufen. Weitere Auskünfte zu der Person und ihrem Hintergrund könne man mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht geben.

Der Journalist Florian Klenk vom Magazin "Falter" schrieb auf Twitter, der erschossene Mann sei ein 20-jähriger gebürtiger Wiener mit albanischen Wurzeln. Der Mann sei dem österreichischen Geheimdienst bekannt, weil er einer von 90 österreichischen Islamisten gewesen sei, der nach Syrien reisen wollte. Dass er in Wien einen Terroranschlag geplant habe, habe die Polizei ihm nicht zugetraut, ergänzte Klenk.

Nikolaus Neumaier, ARD Wien, zum Terroranschlag in der Wiener Innenstadt

tagesschau 09:00 Uhr, 03.11.2020





Sind alle Täter gefasst?

Das ist derzeit unklar. Innenminister Karl Nehammer sagte am Morgen, dies könne nicht ausgeschlossen werden, es könne noch keine Entwarnung geben. In der Nacht durchsuchte die Polizei die Wohnung des Mannes und nahm mehrere Personen fest. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte nach einer Meldung der österreichischen Nachrichtenagentur APA, die Polizei gehe von maximal vier Tätern aus. Deshalb gelten in Wien weiter höchste Sicherheitsvorkehrungen.

Gibt es Hinweise zum Motiv?

Außer der Äußerung des Innenministers ist derzeit nichts über das konkrete Motiv bekannt - es liegt offiziell kein Bekennerschreiben oder ein -video vor. Deshalb ist unklar, ob der oder die Täter Panik im gut besuchten Ausgehviertel verbreiten wollten oder sich die nahe gelegene Synagoge als Ziel ausgesucht hatten. Nach Angaben des Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, waren allerdings sowohl die Synagoge als auch das Bürogebäude an derselben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen. Vorsichtshalber bleiben nach seinen Worten vorübergehend alle Synagogen, jüdischen Schulen und Institutionen der Religionsgemeinschaft sowie koschere Restaurants und Supermärkte geschlossen.