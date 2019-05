Die Neuwahl in Österreich soll Anfang September stattfinden - das schlug Bundespräsident Van der Bellen nach einem Gespräch mit Kanzler Kurz vor. Unklar ist, ob die FPÖ bis dahin in der Regierung bleibt.

Nach dem Platzen der Koalition aus ÖVP und FPÖ sollen die Österreicher Anfang September ein neues Parlament wählen. Diesen Termin schlug Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz vor. Das Land brauche möglichst bald einen Neuaufbau des Vertrauens in die Politik, sagte er. Es gehe um das Wohl des Landes und das Ansehen Österreichs in der Welt.

Regierungschef Kurz sagte, die Neuwahl sei "kein Wunsch" gewesen - "sie war eine Notwendigkeit". In den Monaten bis zur Wahl müsse ein Maximum an Stabilität hergestellt werden. Dazu werde er Gespräche mit allen Parteien führen.

Österreich vor Neuwahlen

Bei dem Treffen ging es darum, einen Fahrplan bis zur Neuwahl zu entwickeln. Noch unklar ist etwa, ob die FPÖ bis zur Wahl in der Regierung bleibt und wer Heinz-Christian Strache als Vizekanzler ersetzt. Der will am Nachmittag auch den Parteivorsitz der FPÖ abgeben. Wahrscheinlich ist, dass Partei-Vize Norbert Hofer diese Funktion übernehmen wird. Der Politologe Peter Filzmaier sagte dem ORF, dass es vorstellbar sei, dass die FPÖ-Minister durch Experten ersetzt werden, die der Bundespräsident dann ernennt.

Videoaffäre aufgedeckt

ÖVP-Chef Kurz hatte die Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ aufgekündigt, nachdem am Freitag ein Video deren Parteichef Strache in Bedrängnis gebracht hatte: Es zeigt ihn im Jahr 2017 auf Ibiza, wie er vor einer angeblichen russischen Oligarchin prahlt und ihr dubiose Geschäfte anbietet.

So stellt er ihr etwa Staatsaufträge zu überhöhten Preisen in Aussicht, falls sie sich in Österreichs "Kronen-Zeitung" einkaufe und ihm durch gelenkte Berichterstattung zum Wahlsieg zu verhelfe. Die "Süddeutsche Zeitung" und der "Spiegel" hatten das Treffen mit der Frau, die ein Lockvogel gewesen sein soll, aufgedeckt.

Nach langer Krisensitzung am Samstag erklärte Kurz in einer Pressekonferenz, trotz erfolgreicher Zusammenarbeit der Koalition mache das Video ein Ende unausweichlich. Er sagte, die FPÖ schade "dem Ansehen unseres Landes". Er habe nicht den Eindruck gewonnen, dass es in der FPÖ den Willen gebe, die Partei zu ändern. Das sei aber dringend notwendig. Daher schlage er Neuwahlen vor.

"Nüchtern gesehen katastrophal"

Strache hatte nach der Veröffentlichung des Videos seinen Rückzug von seinen Ämtern als Vizekanzler und FPÖ-Chef erklärt. Bei dem Pressestatement sprach er von einem "gezielten politischen Attentat" und kündigte strafrechtliche Ermittlungen an. Er nannte seine Äußerungen aber auch "nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich" und entschuldigte sie als "typisch alkoholbedingtes Machogehabe". Aus seiner Sicht habe er sich allerdings nicht auf Rechtsbrüche eingelassen.

Mit Informationen von Kristina Kotter, ARD-Studio Wien

Kurz und van der Bellen sprechen über Fahrplan bis zur Neuwahl

Kristina Kotter, ARD Wien

