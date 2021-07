Rettungsschiff "Ocean Viking" 57 Flüchtlinge aus Seenot gerettet

Sie wollten das Mittelmeer von Libyen aus mit einem Schlauchboot überqueren und gerieten in Seenot: Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat die 57 Menschen an Bord genommen. Unter ihnen sind viele Kinder und Jugendliche.

Das private Rettungsschiff "Ocean Viking" hat in der libyschen Such- und Rettungszone 57 Menschen aus Seenot gerettet. Wie die Sprecherin der Betreiberorganisation SOS Méditerranée, Petra Krischok, dem Evangelischen Pressedienst mitteilte, waren darunter acht Frauen, eine Schwangere, elf Minderjährige und zwei Kleinkinder unter fünf Jahren. Sie wurden an Bord der "Ocean Viking" in Sicherheit gebracht.

Die meisten der Geretteten stammen den Angaben zufolge aus Kamerun und Ghana. Das Schlauchboot in Seenot sei am Morgen von der Brücke der "Ocean Viking" aus mit einem Fernglas gesichtet worden, hieß es weiter.

Am Freitag hatte bereits die private Organisation Sea-Watch von zwei Rettungsaktionen mit insgesamt etwa 90 Personen berichtet. Auch hierbei seien viele Kinder von seeuntüchtigen Booten an Bord des Schiffes "Sea-Watch 3" gebracht worden. Tags zuvor hatte die spanische Organisation Open Arms gemeldet, mehr als 150 Menschen im zentralen Mittelmeer gerettet zu haben.

Fast 900 Tote in diesem Jahr

Das Mittelmeer ist eine der gefährlichsten Fluchtrouten weltweit. Laut der Internationalen Organisation für Migration sind in diesem Jahr bislang mindestens 898 Menschen bei dem Versuch ums Leben gekommen, auf diesem Weg nach Europa zu gelangen. Die Ziele der Menschen, die meist von Tunesien oder Libyen aus ablegen, sind oft Italien oder Malta.

Immer wieder warten private Seenotretter nach Einsätzen tagelang auf die Zuweisung eines sicheren Hafens durch die italienischen oder maltesischen Behörden.