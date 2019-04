Notre-Dame Krönungsort, Schatzkammer und Wahrzeichen

Etwa 900 Jahre alt und von beeindruckendem Ausmaß: Die Pariser Kathedrale Notre-Dame ist eines der wichtigsten Monumente Frankreichs - und eng mit der Geschichte des Landes verbunden.

Notre-Dame ist eines der wichtigsten Wahrzeichen von Paris und eines der ältesten gotischen Gebäude Frankreichs. Die Kathedrale steht auf der Île de la Cité in Paris, einer kleinen Insel im Fluss Seine. Jährlich besuchen Millionen Menschen Notre-Dame.

Der Bau der katholischen Kirche wurde in Jahr 1163 begonnen, ihre zwei gewaltigen Türme wurden um 1245 fertiggestellt. Doch das Bauwerk wurde erst zu Beginn des 14. Jahrhunderts vollendet. Sein Spitzturm kam im 19. Jahrhundert hinzu.

Notre-Dame spielte in Frankreichs Geschichte immer wieder eine wichtige Rolle: In der Kathedrale wurden Könige beigesetzt - unter anderem Ludwig der XIV. Napoleon Bonaparte ließ sich in Notre-Dame 1804 zum Kaiser krönen.

1793 wurde Notre-Dame von Frankreichs Revolutionären geplündert und verwüstet. Der Bau wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von Grund auf restauriert. Mit seinem 1831 erschienenen Roman "Der Glöckner von Notre-Dame" verewigte Victor Hugo die Kathedrale in der Literatur.

Die Ausmaße von Notre-Dame sind beeindruckend: Das Innere der Kathedrale misst 130 mal 48 Meter. Das Tragwerk von Notre-Dame ist 64 Meter hoch. Die drei bekannten Rosenfenster - kreisrunde verglaste Fenster mit Maßwerk - stammen aus dem 13. Jahrhundert.

Witterung und Luftverschmutzung haben dem Baudenkmal allerdings über die Jahre schwer zugesetzt. An vielen Stellen bröckelte zuletzt die Bausubstanz. Das vom Staat bereitgestellte Unterhaltsbudget reichte für eine umfassende Sanierung nicht aus. Deshalb war vor einiger Zeit eine Spendenaktion auf den Weg gebracht worden, um die Instandsetzung zu finanzieren.

Der größte Teil der religiösen und künstlerischen Schätze konnte aus der brennenden Pariser Kathedrale Notre-Dame gerettet werden. Die für Katholiken sehr wertvolle Dornenkrone und andere Gegenstände seien im Pariser Rathaus untergebracht worden.