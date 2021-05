Erzwungene Landung in Minsk "Absolut inakzeptabel"

Die offenbar erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine in Belarus sorgt international für Entsetzen. Wegen einer vermeintlichen Bombendrohung wurde das Flugzeug umgeleitet und offenbar ein ein Regierungskritiker festgenommen.

Die EU-Spitzen haben die Umleitung eines internationalen Passagierflugs nach Minsk durch die belarusischen Behörden scharf verurteilt und die Freilassung aller Passagiere gefordert. Nach Angaben der belarusischen Opposition wurde bei dem Aufenthalt der Oppositionelle Roman Protasewitsch festgenommen.

"Es ist absolut inakzeptabel, den Ryanair-Flug von Athen nach Vilnius zu zwingen, in Minsk zu landen", schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter. Alle Passagiere müssten in der Lage sein, ihre Reise nach Vilnius unverzüglich fortzusetzen, und ihre Sicherheit müsse sichergestellt werden. Verletzungen der internationalen Luftverkehrsregeln müssten Konsequenzen haben.

Lukaschenko-Gegner Protasewitsch festgenommen

Behörden in der autoritär regierten Republik Belarus hatten eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung gebracht, wie die Fluglinie bestätigte. Ein belarusisches Militärflugzeug habe die Maschine über belarusischem Gebiet abgefangen und zur Landung in Minsk gezwungen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Belta. Lukaschenko selbst habe dies angeordnet, weil es eine Meldung über explosive Stoffe an Bord gegeben habe. Eine Bombe sei jedoch nicht gefunden worden.

Diese Aufnahme zeigt Roman Protasewitsch, als er am 26. März 2017 ins Minsk festgenommen wird. Bild: AP

Oppositioneller festgenommen

An Bord der Maschine war nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna auch der von Belarus international gesuchte Blogger Roman Protasewitsch, der nach der Landung in Minsk festgenommen wurde. Auch der oppositionelle Nachrichtenkanal Nexta, für den der inzwischen im Exil lebende Protasewitsch arbeitete, berichtete von der Festnahme.

Der Blogger gehört zu den vielen international zur Fahndung ausgeschriebenen Oppositionellen, denen Lukaschenko selbst den Kampf angesagt hat.

"Ein nie dagewesener Vorfall"

EU-Ratschef Charles Michel schrieb auf Twitter, es müsse Untersuchungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation geben. Offen ließ er, ob und in welcher Form das Thema beim EU-Sondergipfel am Montagabend diskutiert werden könne.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sprach von Staatsterrorismus und bat Michel, dass bei dem Gipfel über unverzügliche Sanktionen gegen das "Regime" des belarusischen Präsidenten Alexander Lukaschenko beraten werden solle. Auch Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis forderte, dass der Vorfall Thema beim EU-Sondergipfel wird, ebenso der litauische Präsident Gitanas Nauseda. Dieser schrieb auf Twitter: "Das ist ein nie dagewesener Vorfall (...) Das Regime von Belarus steht hinter dieser abscheulichen Aktion."

Die Bundesregierung verlangte von Belarus eine Stellungnahme. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak forderte harte EU-Maßnahmen gegen das Regime und die Freilassung von Protasewitsch. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, bezeichnete den Vorfall wie der polnische Regierungschef als Staatsterrorismus. Österreich sprach sich für eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls aus.

Laut Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis befanden sich Reisende aus zahlreichen Ländern an Bord, darunter drei deutsche und ein österreichischer Staatsbürger.

Tichanowskaja: Nicht einmal Luftraum über Belarus ist sicher

Protasewitschs Nachrichtenkanal Nexta auf dem Messaging-Dienst Telegram zählt zu den wichtigsten Informationsquellen der Opposition in Belarus. Das Land hatte den 26-Jährigen nach den Massenprotesten gegen Lukaschenko vom vergangenen Jahr zur Fahndung ausgeschrieben.

Die ebenfalls im Exil lebende Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja prangerte die Festnahme ihres Mitstreiters an. Sie sprach von einer Geheimdienstoperation, die ihresgleichen suche. Die Regierung von Belarus habe die Landung der Maschine mit Protasewitsch an Bord "erzwungen", schrieb sie auf Twitter. Ihm drohe nun die Todesstrafe in seinem Heimatland.

Mit dem heutigen Tag sei klar, so Tichanowskaja weiter, dass nicht einmal mehr der Luftraum über Belarus sicher sei. Das Regime sei bereit, selbst den internationalen Flugverkehr zu missbrauchen, um Kritikern habhaft zu werden.

Nexta-Aufruf zu Protesten gegen Lukaschenko

Über die Plattform Nexta waren nach der von massiven Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahl in Belarus im vergangenen August Hunderttausende Demonstrierende mobilisiert worden.

Lukaschenko, der Belarus seit 1994 regiert, hatte die Massenproteste niederschlagen lassen. Es gab Tote und Verletzte. Menschenrechtsgruppen zufolge nahmen die Behörden seitdem rund 35.000 Personen fest. Viele von ihnen waren gefoltert worden. Behördenangaben zufolge wurden mehr als 1000 Gerichtsverfahren gegen Protestteilnehmer eröffnet. Mehr als 400 von ihnen wurden zu Haftstrafen verurteilt.