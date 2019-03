Vor der norwegischen Küste dauert die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffs "Viking Sky" an. Passagiere werden in kleinen Gruppen in Hubschraubern ausgeflogen. Offenbar konnte eine Maschine inzwischen repariert werden.

Vor der norwegischen Küste läuft die Evakuierung des in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiffs "Viking Sky". Schlechtes Wetter, hoher Wellengang und die Nacht machen die Rettungsaktion schwierig. Mehrere Hubschrauber und Schiffe sind im Einsatz. Es wird erwartet, dass die Evakuierung die ganze Nacht andauert.

Passagiere der "Vikins Sky" werden in diese Turnhalle in Hustadvika betreut.

Bis 22:40 Uhr seien 155 Menschen von Bord gebracht worden, sagte der Sprecher des norwegischen Rettungsdienstes, Per Fjeld. Die Passagiere würden einzeln mit einer Winde an Bord der Hubschrauber gezogen und anschließend an die Küste geflogen. Die Menschen an Bord der "Viking Sky" befänden sich in Sicherheit, stellte er klar. "Das Schiff hat Anker geworfen", sagte ein anderer Sprecher des Rettungsdienstes, Einar Knudsen, dem norwegischen Rundfunk NRK.

Laut der Internetseite "Marine Traffic" sind zwei Schlepper und zwei Offshore-Versorgunger in der Nähe des Passagierschiffs.

Offenbar keine Deutschen an Bord

Die 915 Passagiere kommen nach offiziellen Angaben aus 16 Staaten, die meisten aus Großbritannien und den USA. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Deutschen betroffen. Insgesamt waren vor Beginn der Evakuierung 1373 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord.

Ein Schiffsmotor repariert

Das Kreuzfahrtschiff war am Samstagnachmittag etwa zwei Kilometer vor der Küste Westnorwegens wegen eines Motorschadens manövrierunfähig geworden und hatte einen Notruf abgesetzt. Es befand sich auf dem Weg von Tromsö in Nordnorwegen nach Stavanger im Süden.

Nach Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen konnte inzwischen mindestens eine Maschine des Kreuzfahrtschiffs repariert werden. Die "Viking Sky" war 2017 vom Hersteller Fincantieri in Triest an den norwegischen Betreiber Viking Ocean Cruises ausgeliefert worden.

Frachter in Seenot

Der Frachter "Hagland Captain" ist mit Maschinenschaden in Seenot geraten.

Die Hustadvika-Gewässer liegen bei Kristiansund an der zentralen Westküste Norwegens und gelten als gefährliches Seegebiet mit zahlreichen kleinen Inseln und Riffen. In der Region gab es schon häufiger Schiffsunfälle.

Der kleine Frachter "Hagland Captain" wollte sich an der Rettungsaktion beteiligen und fuhr Richtung "Viking Sky" als er ebenfalls einen Motorschaden erlitt. Das Schiff bekam Schlagseite und geriet in Seenot. Die Besatzung werde ausgeflogen, teilte der Rettungsdienst mit.

Die See in der Region ist immer noch sehr rau. Zwei Schiffe des Seenotrettungsdienstes mussten umkehren, teilte die Organisation mit. Der Sturm soll nach Berechnungen norwegischer Meteorologen aber in der Nacht abflauen.