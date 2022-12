US-Bundesstaat North Carolina FBI ermittelt nach Angriffen auf Umspannwerke Stand: 06.12.2022 02:16 Uhr

Im US-Bundesstaat North Carolina ermittelt die Bundespolizei FBI nach einem Angriff auf Umspannwerke, der zu Stromausfällen für Zehntausende Menschen geführt hat.

Die US-Bundespolizei FBI ermittelt nach Angriffen auf Strom-Umspannwerke im Bundesstaat North Carolina. Seit dem Wochenende sind dort im Bezirk Moore County Zehntausende Menschen ohne Strom.

Das FBI arbeite mit örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die "vorsätzlichen Angriffe" zu untersuchen, zitierte die "Washington Post" eine Sprecherin der FBI-Außenstelle in Charlotte.

Zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, dass zwei Umspannwerke am Samstag gezielt beschossen worden seien. Wie bereits am Montag sollen nun auch am Dienstag die Schulen geschlossen bleiben.

Gouverneur dankt Helfern

Der Gouverneur des Bundesstaats, Roy Cooper, bedankte sich bei allen Helfern - darunter "Strafverfolgungsbehörden, den Leuten, die den Verkehr regeln, weil die Ampeln ausgefallen sind, den Gesundheitsdienstleistern, dem Notfallpersonal und anderen, die ihr Bestes tun".

Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass der Angriff ein Versuch gewesen sei, eine örtliche Drag-Show zu vereiteln. Sheriff Ronnie Fields betonte, dass es dafür bisher keine Hinweise gebe.