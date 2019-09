Nordmazedonien möchte EU-Mitglied werden. Doch erfüllt der kleine Balkanstaat die Anforderungen? In einigen Gefängnissen des Landes beispielsweise vegetieren Häftlinge unter menschenunwürdigen Zuständen.

Von Srdjan Govedarica, ARD-Studio Wien

"Ich sterbe vor Hunger. Als würde ich streiken. Ich sterbe vor Hunger!" Der bullige und großflächig tätowierte Mittfünfziger zeigt sein Abendessen. Eine kleine Dose Leberpastete und einen Topf, aus dem so etwas wie verwelkter Salat herausschaut. Sein flehender Blick und die weinerliche Stimme stehen im Gegensatz zum derben Erscheinungsbild des Mannes. Er gehe jeden Abend hungrig und durstig ins Bett.

Magere Verpflegung: Ein Insasse des Gefängnisses Idrizovo zeigt seine abendliche Ration.

Der Pavillon A des Gefängnisses Idrizovo in der Nähe von Skopje ist berüchtigt. Hier sind Schwerkriminelle untergebracht. Mörder, Drogenhändler, Vergewaltiger - unter sehr schlechten Bedingungen. Die Männer leben in großen Räumen, die sie mit Hochbetten und Decken in kleine Zellen unterteilt haben. Zehn bis 20 Männer teilen sich einen Raum.

Der Putz bröckelt von den Wänden, hier und da kommt das Mauerwerk zum Vorschein. In den Waschräumen riecht es sehr streng, den Boden bedeckt eine unappetitliche Brühe. Die Gefangenen kommen in Rage, wenn sie davon erzählen: "Hier kann man nicht auf dem Klo sitzen. Die ganze Zeit kommt Scheiße von oben runter."

Katastrophale hygienische Zustände

Zwei Stunden am Tag dürfen die Männer schichtweise in den stacheldrahtumzäunten Hof. Dzeladin sitzt wegen Diebstahls und Betrugs. Er hat lange in Deutschland gelebt und war auch dort in Haft. An den Zuständen im Gefängnis Idrizovo lässt der muskelbepackte Mann kein gutes Haar:

"Zehn Leute auf einer Bude, du hast keine richtige Matratze. Auf Deutsch gesagt, richtig schlecht sind die Matratzen. Dusche gibt’s keine, Wasser gibt‘s keins. Die Wärter sind okay, kann man sagen, die können nichts dafür, wir sind selber schuld für das, was wir gemacht haben."

Bröckelnder Putz, üble Gerüche: Die hygienischen Zustände in Idrizovo sind erbärmlich.

Verbesserungen seit 2016?

Die Zustände in nordmazedonischen Gefängnissen stehen seit Längerem in der Kritik. In einem Bericht stellte der Europarat bereits 2016 Folgendes fest: Die Haftbedingungen, insbesondere im größten Gefängnis des Landes in Idrizovo, seien unmenschlich und der Strafvollzug nicht angemessen organisiert.

Jovica Stojkovic ist seit 2017 Leiter der Strafvollzugsbehörde und für alle Gefängnisse des Landes zuständig: "Ich muss zugeben, dass der Bericht aus dem Jahr 2016 zurecht ziemlich schlecht war. Wir haben seit dem nicht alle aufgeführten Probleme lösen können."

Allerdings sei es gelungen, einen Großteil zu regeln oder zu verbessern. So habe sich das Problem der Überbelegung 2018 etwas entspannt. Damals wurde ein Amnestiegesetz verabschiedet: 800 Gefangene kamen frei, weitere 3000 erhielten reduzierte Strafen. Außerdem habe man in Idrizovo zwei neue Gebäude fertiggestellt, weitere sind bis 2023 in Planung.

Moderne Haftbedingungen - aber nicht für Schwerverbrecher

Und tatsächlich sind in Idrizovo Gefangene im offenen Strafvollzug in einem modernen Gebäude untergebracht, mit geräumigen Zellen inklusive Fernseher und ordentlichen sanitären Einrichtungen. Hier sind auch noch etwa 200 Plätze frei. Das Problem: Das Gesetz verbietet es, Gefangene hier unterzubringen, die zu hohen Haftstrafen verurteilt sind.

Ein moderner Gefängnisneubau in Nordmazedonien.

Diese landen im alten Gebäude - oder, wenn sie Pech haben, im Pavillon A. An einer entsprechenden Gesetzesänderung werde aber gerade gearbeitet, so Stojkovic. Er bleibt dabei: "Insgesamt ist das Bild, das die Öffentlichkeit hat - die Gefängnisse seien überfüllt und die Bedingungen schlecht - vor Ort nicht so."

Gefängnisse als Besserungsanstalt

Vaska Bajramovska Mustafa ist anderer Meinung. Sie ist Stellvertreterin des nordmazedonischen Ombudsmannes für Menschenrechte und beobachtet die Situation in den Gefängnissen seit langer Zeit. Sie kann nicht verstehen, warum neu gebaut wird, wenn es in den bestehen Gebäuden von der Decke tropft, und spricht von schlechtem Management:

"Es ist nicht einfach, alte und ruinierte Objekte instand zu setzen. Aber wenn man internationale Standards nicht erfüllen kann, darf man nicht zulassen, dass dort, wo Verurteilte gehalten werden, Minimalstandards unterhalb der Menschenwürde gelten. Und in einem Teil des Gefängnisses Idrizovo ist das sehr wohl der Fall."

Die Haftanstalt von Idrizovo ist in die Jahre gekommen.

Sie betont, dass auch Strafgefangene Rechte hätten, egal, wie schlimm ihre Taten bewertet würden. Dieses Bewusstsein sei in Nordmazedonien jedoch nicht ausgeprägt: "Man braucht ein Budget. Aber man braucht auch den Willen", so Mustafa, damit sich die Einstellung dazu ändert, was eigentlich eine Besserungsanstalt sein sollte. "Und damit wir ein Bewusstsein dafür bekommen, dass diese Menschen dort eine zweite Chance verdienen."

"Das interessiert niemanden"

Zurück im Gefängnishof von Idrizovo. Dzeladins Hofgang ist fast vorbei. Zum Abschied sagt er noch, was ihn besonders im Gefängnis Idrizovo stört. Krank werden sollte man hier nicht, sagt er: "Interessiert niemanden. Ob du Blinddarm hast oder blind wirst oder eine Tablette brauchst. Da gibt's nichts hier."