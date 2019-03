In Nordkorea wird heute ein neues Parlament gewählt - zum zweiten Mal seit Kims Amtsantritt. In jedem Wahlkreis gibt es nur einen Kandidaten. Wer kein Kreuz machen will, bekommt Besuch.

Von Kathrin Erdmann, ARD-Studio Tokio

Die Oberste Volksversammlung Nordkoreas hat derzeit 687 Mitglieder. Anders als beispielsweise in Deutschland, ist ein Sitz im Parlament in der Regel keine längerfristige Einrichtung: Nur etwa die Hälfte der Abgeordneten hat bei der vorigen Wahl 2014 zum wiederholten Mal kandidiert. 40 Prozent sind zudem Bürokraten, Frauen machen nur 16 Prozent aus.

Wählen muss, wer älter als 17 Jahre ist. Wer kein Kreuzchen macht, wird zu Hause besucht. Pro Wahlkreis tritt ein Kandidat an - die Wähler können zwar theoretisch zwischen "ja" und "nein" entscheiden. Praktisch haben sie aber keine Wahl. Das zeigen die Ergebnisse der Abstimmung von 2014. Damals erhielten die Kandidaten eine 100-prozentige Zustimmung.

Parlament tagt höchstens zwei Mal pro Jahr

Es existieren auch mehrere Parteien in Nordkorea, sie sind aber in einem Dachverband zusammengeschlossen und können nicht separat zu Wahlen antreten.

Das Parlament tritt nur maximal zwei Mal im Jahr zusammen. Es segnet dann meist nur vorher gefasste Beschlüsse der Staatsführung ab.

Kim will Macht festigen

Nordkoreas Machthaber Kim will mit der Wahl seine Macht festigen.

Beobachter gehen davon aus, dass Machthaber Kim Jong Un die Wahlen nutzt, um seine Macht zu festigen. Erst Ende der Woche hatte er sein Volk aufgerufen, sich für wirtschaftliches Wachstum einzusetzen.

International hat Nordkorea gerade erneut für Aufsehen gesorgt, nachdem Experten an zwei Raketentestanlagen Arbeiten beobachtet hatten. Ob es dabei jedoch um eine erneute Aufrüstung geht, ist bislang unklar.

Mit Ergebnissen der Parlamentswahl wird spätestens in zwei Tagen gerechnet.