Angaben aus Südkorea Offenbar weiterer Raketentest in Nordkorea Stand: 18.11.2022 05:55 Uhr

Nordkorea setzt seine Raketentests offenbar fort: Angaben aus Südkorea und Japan zufolge wurde eine Interkontinentalrakete in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert. Nordkorea hätte damit erneut gegen eine UN-Resolution verstoßen.

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben offenbar eine atomwaffenfähige Interkontinentalrakete abgefeuert. Das Geschoss sei wahrscheinlich in Japans exklusiver Wirtschaftszone im Meer eingeschlagen.

Zunächst hatte der Generalstab des südkoreanischen Militärs von einer ballistischen Rakete gesprochen, die von der Region Sunan aus in Richtung des Japanischen Meers abgefeuert worden sei. Später konkretisierte Südkorea die Angaben: Es habe sich vermutlich um eine Interkontinentalrakete (ICBM) gehandelt. Auch Japan gab an, dass ein solches Geschoss wohl in der eigenen exklusiven Wirtschaftszone westlich der Insel Hokkaido im Meer niedergegangen sei. Über Schäden an Flugzeugen oder Schiffen sei nichts bekannt.

Zu ICBM zählen Raketen mit einer Reichweite von mindestens 5500 Kilometern. UN-Resolutionen verbieten dem nordkoreanischen Regime die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die einen oder mehrere atomare Gefechtsköpfe tragen können.

"Provokationen sind nicht hinnehmbar"

Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida, der sich zur Zeit in Thailand aufhält, um am APEC-Gipfel teilzunehmen, verurteilte den mutmaßlichen Raketenabschuss aufs Schärfste. Nordkoreas Provokationen seien "nicht hinnehmbar", wurde er in japanischen Medien zitiert. Japan habe bereits gegenüber der nordkoreanischen Regierung seinen Protest deutlich gemacht.

Auch der japanische Verteidigungsminister übte scharfe Kritik an Nordkorea. Das Land habe in diesem Jahr "in einer beispiellosen Frequenz Raketen abgefeuert und eskaliert die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel signifikant". Seiner Aussage nach sei die Langstreckenrakete 1000 Kilometer weit geflogen und habe eine maximale Höhe von rund 6000 Kilometern erreicht. Mit einer solchen Reichweite hätte sie auf dem gesamten US-Festland einschlagen können.

Das südkoreanische Präsidialbüro erklärte, es habe ein Notfall-Sicherheitstreffen einberufen, um über den Raketentest zu beraten.

Zahl der Raketentests nimmt offenbar zu

Nordkorea hatte seine Raketentests zuletzt als Reaktion auf gemeinsame Militärübungen von Südkorea und den USA intensiviert. Erst am Donnerstag hatte das Land erneut eine Kurzstreckenrakete abgefeuert. Zu Beginn des Monats hatte Nordkorea bereits Tests von mindestens vier Kurzstreckenraketen und einen offenbar gescheiterten Test einer Interkontinentalrakete gemeldet.

Anfang November hatten die USA und Südkorea ein gemeinsames Militärmanöver unter dem Namen "Vigilant Storm" absolviert. Nordkoreas Außenministerin Choe Son Hue hatte daraufhin mit "heftigeren" militärischen Reaktionen als Antwort auf die Verstärkung der militärischen Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan gedroht.