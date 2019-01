Offizielle Meldungen aus Nordkorea gibt es nicht - aber südkoreanische Quellen berichten: In Italien ist ein hochrangiger Diplomat des Nachbarlandes untergetaucht. Er habe in einem Drittland Asyl beantragt.

Der Geschäftsträger der nordkoreanischen Botschaft in Italien hat sich laut südkoreanischen Angaben abgesetzt und Asyl für sich und seine Familie in einem Drittland beantragt. Der südkoreanische Parlamentarier Kim Min Ki sagte, dies habe der Geheimdienst Abgeordneten in einer Geheimsitzung mitgeteilt.

Die Nachrichtenagentur Yonhap meldete, die Familie des 48-jährigen Diplomaten Jo Song Gil stehe unter dem Schutz der italienischen Behörden. Zuvor hatte die Zeitung "JoongAng Ilbo" berichtet, Jo habe schon Anfang Dezember um Asyl gebeten.

Eine Sprecherin des südkoreanischen Verteidigungsministeriums sagte hingegen, die Angaben könnten weder vom Geheimdienst noch von anderen Stellen bestätigt werden. Man gehe der Sache nach.

Diplomat wollte offenbar nicht zurück

Jo setzte sich den Berichten zufolge offenbar ab, weil ihn seine Regierung zurückbeordert hatte. Er führte die Botschaft in Rom laut Yonhap seit Oktober 2017 vertretungsweise. Zuvor habe Italien Botschafter Mun Jong Nam als Reaktion auf den sechsten Atomtest Nordkoreas des Landes verwiesen.

Sollten sich die neuen Angaben bestätigen, wäre Jo seit 2016 der höchste Diplomat aus dem weithin abgeschotteten Land, dessen Flucht bekannt wurde. Damals setzte sich der stellvertretende Botschafter in London mit seiner Familie nach Südkorea ab. Nordkorea bezeichnete ihn daraufhin als "menschlichen Abschaum" und erklärte, er versuche, einer Bestrafung wegen schwerer Straftaten zu entgehen.