Nordkorea plant nach eigenen Angaben einen Ausbau seiner atomaren Schlagkraft. Bei einem Treffen der Militärkommission sei zudem diskutiert worden, die Streitkräfte "in höchste Alarmbereitschaft" zu versetzen.

Nordkorea hat nach eigenen Angaben über Wege zur Steigerung seiner atomaren Schlagkraft beraten. Machthaber Kim Jong Un habe ein Treffen der Zentralen Militärkommission dazu geleitet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Dabei seien "entscheidende Maßnahmen" getroffen worden, "um die Feuerkraft der Artilleriegeschütze der Koreanischen Volksarmee erheblich zu erhöhen".

Bei dem Treffen sei eine "neue Politik für den weiteren Ausbau der nuklearen Abschreckung des Landes" dargelegt worden. Auch sei darüber diskutiert worden, die strategischen Streitkräfte "in höchste Alarmbereitschaft" zu versetzen.

Verhandlungen mit USA

Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen. Die Nuklearverhandlungen mit den USA kommen seit dem Gipfeltreffen zwischen beiden Ländern im Februar 2019 in Vietnam nicht mehr voran.

Die Mitteilung von KCNA kommt kurz nach einem Bericht der "Washington Post", wonach die USA erstmals seit 1992 als Warnung an Russland und China einen Atomtest in Erwägung gezogen haben sollen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump habe diese Möglichkeit bei einem Treffen am 15. Mai diskutiert, zitierte das Blatt einen ranghohen Regierungsmitarbeiter sowie zwei ehemalige US-Beamte.

Der Leiter der Nichtregierungsorganisation Arms Control Association, Daryl Kimball, hatte der "Washington Post" gesagt, eine solche Entscheidung würde wahrscheinlich die Verhandlungen mit Kim stören, "der sich möglicherweise nicht mehr gezwungen sieht, sein Moratorium für Atomtests einzuhalten".