Wenige Wochen vor dem USA-Nordkorea-Gipfel kommen die Friedensgespräche ins Stocken. Grund soll ein geplantes Militärmanöver Südkoreas mit den USA sein - Nordkorea droht offenbar zudem mit einer Absage des Trump-Treffens.

Nordkorea hat laut einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap mit der Absage des Gipfeltreffens zwischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump gedroht. Zudem sagte Pjöngjang für Mittwoch geplante hochrangige Gespräche mit Südkorea ab. Das berichtete Yonhap unter Berufung auf die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

Jährliches Militärmanöver

Pjöngjang reagierte dem Bericht zufolge auf das alljährliche Militärmanöver "Max Thunder", an dem Streitkräfte Südkoreas und der USA teilnehmen. An der zweiwöchigen Luftverteidigungsübung, die am Freitag begann, nehmen nach Berichten südkoreanischer Medien etwa 100 Kampfflugzeuge teil.

Diese Übung verletze die gemeinsamen Vereinbarungen von Süd- und Nordkorea nach dem Gipfeltreffen vom 27. April und sei eine vorsätzliche militärische Provokation, hieß es in dem Bericht der KCNA. "Die Vereinigten Staaten werden sorgfältige Überlegungen anstellen müssen über das Schicksal des geplanten nordkoreanischen Gipfeltreffens."

Gespräche auf hoher Ebene

Die für Mittwoch geplanten Gespräche auf hoher Ebene sollten auf der südlichen Seite des Waffenstillstandsdorfes Panmunjom stattfinden, um Folgemaßnahmen zu dem Gipfeltreffen der beiden koreanischen Führer im vergangenen Monat zu diskutieren.

Das Treffen zwischen Kim Jong Un und Trump, das erste direkte zwischen den Staatschefs Nordkoreas und den USA, soll hingegen am 12. Juni in Singapur stattfinden und hatte Hoffnungen auf eine Lösung des Atomkonflikts genährt.

Die USA sehen keinen Anlass zur Kursänderung: "Wir machen weiter und treiben die Planungen für das Treffen von Präsident Trump und Kim Jong Un voran", sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert. Die Militärübungen stellten keinesfalls eine Provokation dar. "Das sind Dinge, die wir auf der ganzen Welt machen", sagte Nauert.

Der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea schwelt seit Jahrzehnten. Der Krieg (1950-1953) zwischen dem kommunistischen Nordkorea und der Republik Südkorea mit mehreren Millionen Toten zementierte die Spaltung. Einen Friedensvertrag gibt es bis heute nicht - zuletzt standen die Zeichen aber auf Wandel.