Nach Nordkoreas Atomtest Trump will Südkorea aufrüsten

Die USA und Südkorea wollen auf Nordkoreas jüngsten Atomtest mit größtmöglichem Druck reagieren. US-Präsident Trump sicherte Südkorea dafür Waffenverkäufe in Milliardenhöhe zu. Und Südkorea selbst demonstrierte mit neuen Militärmanövern Stärke.

US-Präsident Donald Trump und sein südkoreanischer Kollege Moon Jae-in haben nach Angaben des Weißen Hauses in einem Telefonat "die große Bedrohung" unterstrichen, welche "die jüngste Provokation Nordkoreas für die gesamte Welt bedeutet". Sie seien sich einig gewesen, "den Druck auf Nordkorea maximal zu erhöhen, indem sie alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel anwenden". Außerdem sollen demnach die gemeinsamen militärischen Fähigkeiten weiter ausgebaut werden.

So will Trump massiv Waffen und militärische Ausrüstung an Südkorea liefern. Er sei bereit, Rüstungsverkäufe im Wert von "vielen Milliarden Dollar" zu genehmigen, sagte Trump laut US-Regierung nach dem Telefonat. Einzelheiten wurden nicht genannt. In den Jahren 2010 bis 2016 haben die USA laut dem Stockholmer Sipri-Institut Rüstungsgüter im Wert von fast fünf Milliarden Dollar an ihren Verbündeten Südkorea geliefert.

Das Weiße Haus bestätigte zudem Angaben aus Seoul, wonach Trump und Moon die Aufhebung der Nutzlast-Begrenzung für südkoreanische Raketen beschlossen haben. Seit 2001 galt für südkoreanische ballistische Raketen eine Obergrenze von 500 Kilogramm Nutzlast.

Weltweite Kritik nach Nordkoreas neuem Atomversuch

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte nach Angaben aus Pjöngjang am Sonntag eine Wasserstoffbombe getestet, mit der Interkontinentalraketen bestückt werden sollen. Wasserstoffbomben sind ein Vielfaches stärker als herkömmliche atomare Sprengsätze. Der sechste Atomversuch Nordkoreas seit 2006 löste weltweit Kritik aus.

Binnen einer Woche wollen die USA nun verschärfte UN-Sanktionen gegen die Regierung in Pjöngjang durchsetzen. Zum Abschluss einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates sagte Washingtons UN-Botschafterin Nikki Haley in New York, sie werde dem Rat einen Katalog mit härteren Maßnahmen vorlegen. Darüber solle kommenden Montag abgestimmt werden. Angesichts möglicher weiterer Raketenstarts Nordkoreas sei höchste Eile geboten.

Haley wählte scharfe Worte bei der Beurteilung Nordkoreas: Sie hielt Staatsführer Kim Jong Un vor, er bettle um Krieg. Die USA wollten niemals Krieg. Aber die Geduld Amerikas sei nicht grenzenlos. Das hatte zuvor US-Verteidigungsminister James Mattis auch klar gemacht: Die USA würden jede Bedrohung ihres Territoriums oder der Verbündeten durch Nordkorea mit einer "massiven militärischen Reaktion" beantworten. Nordkoreas Atomprogramm sei weiter fortgeschritten und gefährlicher als je zuvor.

China und Russland: "Kühlen Kopf bewahren"

China und Russland riefen dazu auf, trotz neuer Provokationen aus Pjöngjang einen kühlen Kopf zu bewahren. Präsident Wladimir Putin rief in einem Telefonat mit Moon zu einer Wiederaufnahme der Verhandlungen auf. Alle politisch-diplomatischen Mittel müssten genutzt werden.

Chinas UN-Botschafter Liu Jieyi mahnte vor dem Sicherheitsrat eine friedliche Lösung des Konfliktes an: "Wir werden niemals Chaos und Krieg auf der koreanischen Halbinsel erlauben." Alle an dem Konflikt beteiligten Seiten müssten einer weiteren Eskalation entgegenwirken. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte: "Wir müssen unbedingt einen kühlen Kopf bewahren und ein Vorgehen vermeiden, das zu weiteren Spannungen führen kann." Der Konflikt sei militärisch nicht zu lösen. Man dürfe sich nicht von Emotionen übermannen lassen.

Merkel sagte Moon die Solidarität Deutschlands zu. In einem Telefonat mit Trump warb sie für eine friedliche Lösung. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert sagte sie zu, sich in der EU für schärfere Sanktionen gegen Nordkorea einzusetzen.

Militärübung Südkoreas als Reaktion

Südkorea setzte als Reaktion auf den Atomtest seine Demonstration militärischer Stärke fort. Kriegsschiffe hätten Schießübungen im Japanischen Meer durchgeführt, teilte die Marine mit. Zweck des Manövers sei es gewesen, sofort auf potenzielle Provokationen Nordkoreas antworten zu können. An den Übungen hätten unter anderem eine 2500-Tonnen-Fregatte, Raketenschiffe und Schnellboote teilgenommen. Von Mittwoch bis Samstag sollen weitere Marineübungen vor der Südküste der koreanischen Halbinsel erfolgen.

Bereits gestern hatte Südkoreas Militär als Reaktion auf den Atomtest einen Angriff mit Raketen auf das nordkoreanische Atomtestgelände im Nordosten des Nachbarlandes simuliert.