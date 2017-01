Die 40-jährige O'Neill ist neue Sinn-Fein-Vorsitzende in Nordirland. Damit vollzieht die katholisch-republikanische Partei einen einschneidenden Generationswechsel. Die einst in den Bürgerkrieg verstrickten Männer treten in die zweite Reihe.

Die katholisch-republikanische Sinn-Fein-Partei in Nordirland wird künftig von Michelle O'Neill geleitet. Die 40-Jährige wird auch Spitzenkandidatin für die Wahl im März und hat durch die im Karfreitagsabkommen vereinbarte Machtteilung von Katholiken und Protestanten gute Chancen, eine der beiden Regierungschefinnen zu werden.

Es sei ihr eine "große Ehre", das Amt zu übernehmen, sagte O'Neill nach der Bekanntgabe der Entscheidung. Ihren Vorgänger Martin McGuinness bezeichnete sie als "politischen Giganten", dessen Arbeit sie fortsetzen werde. Der 66-jährige McGuinness hatte das Regierungsbündnis im Streit über ein Förderprogramm für Erneuerbare Energien verlassen und somit die Neuwahlen ausgelöst.

Flankiert von der "alten Garde" der Partei sitzt Michelle O'Neill bei einer Pressekonferenz in Belfast: Sinn-Fein-President Gerry Adams (li.) und ihr Vorgänger Martin McGuinness

Der Abschied der alten Männer

Die Entscheidung für O'Neill stellt auch einen Generationswechsel bei Sinn Fein dar, die bisher von Männern geleitet wurde, die selbst in den Bürgerkrieg verstrickt waren. Davon ist sie persönlich unbelastet, auch wenn sie aus einer Familie kommt, die mit der Sinn Fein und dem Konflikt verbunden ist. Ihr Vater arbeitete für die Partei und saß nach Informationen britischer Medien wegen IRA-Aktivitäten im Gefängnis. Einer ihrer Cousins, ein Mitglied der Terrororganisation IRA, wurde demnach 1991 von britischen Spezialeinheiten erschossen.

Auch in Irland wird ein Machttransfer bei Sinn Fein erwartet. Die Partei-Ikone Gerry Adams hat angedeutet, den Parteivorsitz bald niederzulegen. Es wird vermutet, dass seine Stellvertreterin Mary Lou McDonald seine Nachfolgerin wird. Die ehemalige Europaparlamentarierin ist 47 Jahre alt.