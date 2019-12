Nobelpreis für Äthiopier Abiy "Frieden ist eine Arbeit der Liebe"

Der äthiopische Ministerpräsident Abiy ist mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden - vor allem wegen seines Friedensschlusses mit Eritrea. Die Vorsitzende des Nobelkomitees fand ihrem Lob - fast - kein Ende.

Abiy Ahmed ist erst 43 Jahre. Erst seit 20 Monaten ist er Ministerpräsident von Äthiopien. Und seit dem Vormittag ist er offiziell Friedensnobelpreisträger. In Oslo bekam er die renommierte Medaille und das zugehörige Diplom in einer feierlichen Zeremonie verliehen - vor allem für den Friedensschluss zwischen Äthiopien und seinem Nachbarn Eritrea.

"Sie haben die Initiative ergriffen und waren der Hauptarchitekt hinter den Friedensverhandlungen, die erfolgreich mit Eritrea geführt wurden", sagte die Vorsitzende des Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen. Der Frieden mit Eritrea sei allerdings nur eine von drei großen Errungenschaften, für die Abiy mit dem Friedensnobelpreis geehrt werde, sagte Reiss-Andersen. Abiy habe sich auch intensiv darum bemüht, die Demokratie in Äthiopien durch die Stärkung der zivilen Freiheiten und die Entwicklung der Institutionen aufzubauen. Zudem habe er Beiträge zum Friedensprozess in Ostafrika geleistet, etwa im Sudan.

Dank an den ehemaligen Gegner

Abiy bedankte sich beim norwegischen Nobelkomitee und wies darauf hin, wie schwierig es sei, langfristigen Frieden zu sichern. "Ich glaube, dass Frieden eine Herzensangelegenheit ist. Frieden ist eine Arbeit der Liebe. Frieden zu erhalten, das ist harte Arbeit." Er nehme den Preis nicht nur im Namen seiner Landsleute entgegen, sondern auch für die Menschen im benachbarten Eritrea, sagte Abiy. Er dankte dem eritreischen Präsidenten Isaias Afwerki, dessen guter Wille, Vertrauen und Einsatz wesentlich für die Beendigung des 20 Jahre währenden Konflikts zwischen den beiden Ländern gewesen seien.

"Wir haben verstanden, dass unsere Nationen keine Feinde sind. Stattdessen waren wir Opfer des gemeinsamen Feindes namens Armut", sagte Abiy.

Prunkvoller Rahmen im Osloer Rathaus

Zuvor hatte Reiss-Andersen beinahe vergessen, Medaille und Urkunde an Abiy zu überreichen, so begeistert zeigte sie sich von dem Preisträger. "Herr Ministerpräsident, ich habe mich in den Worten verloren. Ich bin hier, um Ihnen eine Auszeichnung zu überreichen", sagte sie unter dem Gelächter und dem Applaus der geladenen Gäste im Osloer Rathaus.

Äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed erhält Friedensnobelpreis

10.12.2019





Der junge Ministerpräsident gilt am Horn von Afrika als Reformer. Er ist seit April 2018 äthiopischer Regierungschef, nach Amtsantritt krempelte er sein Land nach Jahren der repressiven Regierungsführung mit Initiativen und Reformen kräftig um. Äthiopien gilt mittlerweile als Boom-Land im Osten Afrikas und Vorbild für gelungene Regierungs- und Entwicklungspolitik.

Gratulation auch aus Deutschland

"Ich wünsche mir, dass sein großer Mut zu Reformen in vielen Ländern Schule macht. Auf Deutschlands Unterstützung kann Äthiopien zählen", sagte denn auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. In Gesprächen mit Abiy hatte er in der vergangenen Woche den Start einer vertieften Reformpartnerschaft zwischen Deutschland und Äthiopien vereinbart.

Die diesjährigen Nobelpreisträger waren im Oktober bekanntgegeben worden. Der Friedensnobelpreis wird stets in Oslo vergeben. Die weiteren Preise in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaft sollten am Nachmittag in Stockholm überreicht werden.