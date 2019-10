Im Fall der isolierten Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden ist jetzt auch der Vater festgenommen worden. Ein bereits verhafteter Österreicher war nach Medienberichten Guru der Familie, die offenbar der Moon-Sekte angehörte.

Die Polizei hat im rätselhaften Fall der isolierten Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden nun auch der 67 Jahre alten Vater festgenommen. Er werde der Freiheitsberaubung, Misshandlung und Geldwäsche verdächtigt, teilte die Polizei in Assen in der ost-niederländischen Provinz Drenthe mit.

Ein 58-jähriger Mann aus Österreich ist bereits in Haft. Erst wenige Stunden zuvor hatte der Haftrichter den Haftbefehl gegen ihn wegen Freiheitsberaubung bestätigt und die Untersuchungshaft um zwei Wochen verlängert.

Der Österreicher Josef B. ist der Mieter des Bauernhofes in dem Dorf Ruinerwold, auf dem Anfang der Woche der Vater und sechs jetzt erwachsene Kinder entdeckt worden waren. Sie sollen dort neun Jahre lang isoliert von der Außenwelt in einem abschließbaren Raum gehaust haben.

Bei der Durchsuchung des Gehöfts wurden größere Barbeldbeträge gefunden.

Mitglieder der Moon-Sekte

Sowohl Josef B. als auch die Familie sollen Mitglieder der so genannten Moon-Sekte gewesen sein. Der Österreicher war offenbar der Guru der Familie. Das berichten niederländische Fernsehsender und Zeitungen. Der südkoreanische Sekten-Gründer Moon hatte sich Mitte des vergangenen Jahrhunderts selbst zum Messias erklärt. Aus der Sekte ging die so genannte Vereinigungskirche hervor. Viele ihrer Mitglieder leben heute teils von Spendengeldern. Spenden sollen auch an die im Bauernhof eingeschlossene Familie in den Niederlanden geflossen sein.

Einer der Söhne, ein 25 Jahre alter junger Mann, hatte Anfang der Woche in der Dorfkneipe um Hilfe gebeten. Die Polizei hatte dann auf dem Hof die Familie entdeckt.

