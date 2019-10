Isolierte Familie in den Niederlanden Wieso hat niemand etwas bemerkt?

Im Fall der isoliert lebenden Familie in den Niederlanden sind neue Details ans Licht gekommen, die ihn noch rätselhafter machen. So soll ein Familienmitglied bei Facebook gepostet haben.

Von Malte Pieper, ARD-Studio Brüssel

Es ist eine Frage, die die Niederlande auch jetzt noch immer bewegt. Selbst mehr als 24 Stunden, nachdem der Fall bekannt geworden ist: "Wie kann das passieren? Da sind Nachbarn. Hat niemand die Leute vermisst?", fragt eine Passantin, die mit ihrem Rad in der Nähe des Bauernhofs vorbeifährt.

Genau das ist die Frage: Wie kann es in unserer modernen, durchtechnisierten Gesellschaft passieren, dass sieben Menschen einfach so vom Radar verschwinden? Dass sie, wenn auch auf dem Land, dann doch umgeben von Menschen wohnen, und nicht vermisst werden?

Nachbarn wurden weggeschickt

Die Nachbarn geben an, dass sie die vier jungen Frauen und zwei jungen Männer, die angeblich in einer Art Zelle hinter dem Wohnzimmer-Schrank lebten, nie draußen gesehen haben. Als sie versuchten, nach dem Einzug, einem Brauch gemäß, Blumen und Wein vorbeizubringen, habe sie der dort lebende Mann weggeschickt. "Seitdem waren wir nie wieder da", sagt ein Nachbar im niederländischen Fernsehen.

Doch weiterhin bleibt vieles unklar: Ob die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wirklich eingesperrt waren? Warteten sie wirklich auf den Weltuntergang, wie anfangs berichtet? Steckt wirklich eine Sekte dahinter und handelt es sich tatsächlich um eine Familie? Selbst das steht bislang nicht zweifelsfrei fest.

Mögliche Entwicklungsstörungen

Trotzdem hat die Analyse schon begonnen. Wenn die Gefundenen heute zwischen 18 und 25 Jahre alt sind, dann waren sie beim Einzug im Jahr 2010 also zwischen neun und 16. Was macht das mit Kindern, mit Pubertierenden so lange unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu leben? Der renommierte Dresdner Kinder- und Jugend-Psychiater Jan Oude-Aost befürchtet massive Störungen in der Entwicklung: "Die Defizite, die auftreten können, sind Mängel in Alltagskompetenzen." Dazu zähle alles, was man in dem Alter ab dem zehnten Lebensjahr lernt: Autonomie-Entwicklung, Schulbildung und sich mit Gleichaltrigen auseinanderzusetzen.

Der Zugang zu dem Bauernhof in der Provinz Drenthe wurde von der Polizei gesperrt.

Facebook-Bilder vom Meditieren im Garten

Derweil gerät der vermeintlich älteste Sohn der Familie immer mehr in den Mittelpunkt. Er ist derjenige, der die Befreiung in Gang setzte. Medienberichten zufolge hatte er weit mehr Kontakt zur Öffentlichkeit als ursprünglich angenommen. Er soll unter anderem eine Facebook-Seite gehabt haben, auf der er bereits vor einigen Wochen Fotos von sich selbst postete.

Man sieht einen jungen Mann mit Bart, lässig gekleidet. Mal vor seinem Computer oder auch beim Meditieren im Garten. Manche Beiträge seien bewusst Jahre zurückdatiert worden, schreibt das niederländische Boulevardblatt "Telegraaf", durchgeführt einige Wochen bevor der 25-Jährige dann plötzlich in der Dorfkneipe auftauchte und um Hilfe bat.

Unklar ist auch, in welcher Beziehung der festgenommene Österreicher zu der Familie steht. Er hatte das Gehöft, auf dem der vermeintliche Vater mit seinen sechs Kindern lebte, gemietet. "Natürlich hätten wir uns mehr kümmern müssen", sagt eine Nachbarin. Dann schüttelt sie den Kopf und schiebt hinterher: "Dass das hier, mitten Holland, mitten auf dem platten Land passieren konnte".

Niederlande: Mehr Fragen als Antworten im Fall der isolierten Familie

Malte Pieper, ARD Brüssel

