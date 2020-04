US-Studien Europa-Reisende brachten Virus nach New York

New York ist besonders heftig von der Coronapandemie getroffen: Mehr als 6.200 der bisher US-weit gemeldeten 14.800 Toten gab es dort. Nun besagen US-Studien, Reisende aus Europa hätten das Virus nach New York gebracht.

Hauptsächlich Reisende aus Europa und nicht aus Asien haben das Coronavirus Studien zufolge in den Großraum der US-Metropole New York gebracht. Demnach zirkulierte das Virus dort bereits seit Mitte Februar und damit Wochen, bevor der erste bestätigte Infektionsfall bekannt wurde. Das berichtet die "New York Times".

Zwei Teams untersuchten Genome des Virus

"Die Mehrheit (der Fälle) ist klar europäisch", zitierte die Zeitung den Genforscher Harm van Bakel von der Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Er ist Mitautor einer der Studien. Bisher sind die Ergebnisse von van Bakel und Kollegen nicht in einem begutachteten Fachjournal erschienen. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen dem Bericht zufolge auch Forscher der NYU Grossman School of Medicine in New York - obwohl sie eine andere Gruppe von Fällen untersuchten.

Beide Teams hatten seit Mitte März Genome des Virus unter New Yorkern analysiert. Zudem stellten beide Forscherteams fest, dass das Virus sich bereits zuvor unbemerkt verbreitet hatte, aber mithilfe breit angelegter Testprogramme hätte entdeckt werden können.

Seit Mitte März Einreiseverbot

US-Präsident Donald Trump hatte Ende Januar Ausländern die Einreise verboten, sofern sie sich zuvor in China aufgehalten hatten. Dort liegt der erste bekannte Ausbruchsort des Virus. Am 11. März verkündete Trump ein zwei Tage später in Kraft tretendes Verbot der Einreise aus den meisten europäischen Ländern. Zu dem Zeitpunkt waren aber der Zeitung zufolge bereits Reisende mit dem Virus in New York angekommen.

"Zahl der Toten wird weiter steigen"

Die Stadt New York und der gleichnamige Bundesstaat sind in den USA besonders heftig von der Coronapandemie getroffen. Mehr als 6200 der bisher US-weit gemeldeten 14.800 Toten gab es in New York. "Diese Zahl der Toten wird weiter ansteigen", sagte Gouverneur Andrew Cuomo auf einer Pressekonferenz.