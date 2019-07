Viele Straßen in New Orleans stehen bereits unter Wasser, doch es könnte noch schlimmer kommen: Denn Tropensturm "Barry" könnte sich zu einem Hurrikan aufschwingen. In der Südstaaten-Metropole herrscht Alarmzustand.

Tausende Menschen im US-Staat Louisiana haben zum Schutz vor einem tropischen Sturm Sandsäcke aufgebaut oder sind in höhere gelegene Gegenden geflüchtet. Denn der Tropensturm "Barry" im Golf von Mexiko droht, in einen Hurrikan hochgestuft zu werden und hält Kurs auf die Küste.

Soldaten und Rettungskräfte in für Hochwasser gerüsteten Fahrzeugen machten sich in Louisiana für die Ankunft des Sturms bereit. Diese wird am späten Freitagabend oder frühen Samstag erwartet. "Barry" könnte Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde bringen, knapp über der Grenze zum Hurrikan der Kategorie 1, wie Meteorologen sagten.

Viele Straßen in New Orleans sind nach tagelangen Regenfällen bereits überflutet.

Immer wieder Erinnerungen an Hurrikan Katrina

Es wird davon ausgegangen, dass "Barry" starke Regenfälle bringt, die über Stunden andauern, während der Sturm sich über die Metropolregion von New Orleans und Umgebung schiebt und langsam landeinwärts bewegt.

Die Stadt hatte nach dem verheerenden Hurrikan Katrina 2005 ihre Schutzmaßnahmen gegen Überflutungen ausgebaut, unter anderem mit Dämmen und Pumpen. Der Gouverneur von Louisina, John Bel Edwards, der wegen starken Regens bereits den Notstand ausgerufen hat, warnte, die Kombination mit dem bereits angeschwollenen Mississippi River sei besonders gefährlich."Es gibt drei Wege, wie Louisiana überflutet werden kann: Sturmflut, hohe Wasserstände und Regen", sagte Edwards. "Wir werden alle drei haben."