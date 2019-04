Nordirland-Konflikt Wer ist die "Neue IRA"?

Seit Jahresanfang hat eine Gruppe namens "Neue IRA" in Nordirland mehrere Anschläge verübt. Wer sind ihre Mitglieder und was hält die Bevölkerung von ihr?

Von Anne Demmer, ARD-Studio London

Die sogenannte "Neue IRA" st eine Splittergruppe, die über Umwege aus der früheren Terrororganisation "Irish Republican Army" (IRA) hervorgegangen ist. Sie soll sich im Sommer 2012 gegründet haben.

Zu 50 Prozent besteht die militante Gruppe aus alten IRA-Mitgliedern. Die andere Hälfte komme aus dem kriminellen Milieu, sagen Experten. Sie finanziert sich laut der nordirischen Polizei unter anderem durch Drogenhandel und Kleinkriminalität.

Seit Jahresanfang mehrere Anschläge verübt

Wie viele Mitglieder der militanten Gruppe angehören, darüber wird in den britischen Medien spekuliert. Die einen sprechen von rund 200 Mitgliedern, andere reden von Dutzenden.

Die gewaltsamen Ausschreitungen vor Ostern mit dem Tod der Journalistin Lyra McKee sind nicht der erste Vorfall: Allein in diesem Jahr kam es bereits zu mehreren Anschlägen. Anfang des Jahres detonierte eine Bombe vor dem Gerichtsgebäude in der nordirischen Stadt Londonderry. Zudem wurden in London und Glasgow Briefbomben entdeckt. In beiden Fällen bekannte sich die "Neue IRA" dazu. Laut BBC wird die militante Gruppe mit insgesamt vier Morden in Verbindung gebracht.

Kaum Unterstützung in der Bevölkerung

Auch 21 Jahre nach dem Abschluss des Karfreitagsabkommens, das das Ende des Nordirland-Konflikts markierte, kämpft die paramilitärische Splittergruppe weiter mit Gewalt für eine Wiedervereinigung der Republik Irland mit dem Nordteil der Insel.

In der Bevölkerung findet die "Neue IRA" jedoch keine breite Unterstützung. Die nordirische Polizei meldete nach den jüngsten gewaltsamen Auseinandersetzungen, sie habe selten so viele Hinweise nach einer Terrortat erhalten.