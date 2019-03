Heute besucht Israels Premierminister Netanyahu seinen Freund Donald Trump in Washington. Der US-Präsident will dann sein Golan-Versprechen per Dekret offiziell machen.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Benjamin Netanyahus Einladung nach Washington ist sorgfältig vorbereitet. US-Präsident Trump wird voraussichtlich ein Dokument unterzeichnen, mit dem die USA Israels Annektierung der Golan-Höhen anerkennen. Trump hatte getextet, das Hochplateau sei wichtig für Israels Sicherheit und die Stabilität in der Region.

Der Golan ist syrisches Gebiet, das Israel im Krieg 1967 erobert hatte. Nach internationalem Recht hält Israel das Plateau seitdem besetzt. Der letzte Versuch einer Lösung liegt 19 Jahre zurück. Trumps Entscheidung wäre ein Bruch mit der bisherigen US-Außenpolitik und ein großes Geschenk für Netanjahu.

Trump braucht Netanyahu als Partner

Israels Regierungschef steht im Wahlkampf. Er ist angeschlagen. Netanjahu musste sich kurz vor seinem Flug nach Washington neuen Fragen zu Deals mit deutschen U-Booten stellen. Die Trump-Administration aber setzt auf den Premier als Partner im Kampf gegen Iran. Trump will ihn nicht verlieren. Deshalb kommt er Netanjahus Wunsch nach, den Golan als israelisches Gebiet zu akzeptieren.