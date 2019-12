Israels Ministerpräsident Netanyahu musste einen Wahlkampfauftritt unterbrechen - wegen Raketenbeschusses aus dem Gazastreifen. Netanyahus Likud-Partei wählt am Donnerstag einen neuen Vorsitzenden.

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Abend erneut eine Rakete auf Israel abgefeuert. Das Geschoss sei von der Raketenabwehr abgefangen worden, teilte Israels Armee mit. In israelischen Grenzorten sowie der Küstenstadt Aschkelon heulten Warnsirenen.

Likud entscheidet über Parteichef

Der Angriff unterbrach in eine Wahlkampfveranstaltung des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in Aschkelon, wie israelische Medien berichteten. Der 70-Jährige musste vorübergehend in einen Schutzraum. Er konnte seinen Auftritt wenig später fortsetzen. Aschkelon liegt rund zwölf Kilometer vom Gazastreifen entfernt.

Netanyahu ist auf Wahlkampftour. Am Donnerstag wird in seiner Likud-Partei entschieden, ob der Ministerpräsident weiterhin ihr Vorsitzender bleibt. Netanyahus Wiederwahl gilt als wahrscheinlich - aber anders als früher nicht als sicher. Sein einziger Gegenkandidat ist der ehemalige Innen- und Erziehungsminister Gideon Saar.