Kremlkritiker Nawalny Gift im Wasser - nicht im Tee?

Das Team von Nawalny geht davon aus, dass der Kremlkritiker mit einer Wasserflasche im Hotel in Omsk vergiftet wurde - und nicht mit einem Tee am Flughafen. Nawalnys Zustand hatte sich zuletzt deutlich verbessert.

Kremlkritiker Alexej Nawalny ist seinem Team zufolge in seinem Hotelzimmer in der sibirischen Stadt Omsk vergiftet worden. Dort habe sich eine Flasche mit vergiftetem Wasser befunden, hieß es in einem von Nawalnys Instragram-Konto verbreiteten Video.

Bislang war Nawalnys Team davon ausgegangen, dass er am Flughafen beim Trinken eines Tees vergiftet wurde. Der russische Oppositionelle kollabierte am 20. August auf einem Inlandsflug. Er wurde anschließend zur Behandlung nach Berlin geflogen.

"Zweifelsfrei" ein Gift

Während russische Behörden nach eigener Darstellung bei Nawalny keinen Giftstoff gefunden haben, stellte eine von der Berliner Charité in Auftrag gegebene Analyse bei einem spezialisierten Bundeswehrlabor nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel "zweifelsfrei" ein Gift der Nowitschok-Gruppe fest. Verschiedene Labore bestätigten diesen Befund.

Nawalny wird seit dem 22. August in der Charité behandelt. Er war wochenlang in einem künstlichen Koma. Mittlerweile geht es ihm besser.

"Ich vermisse Euch alle"

Vor zwei Tagen hatte sich Nawalny erstmals wieder zu Wort gemeldet. Der 44-Jährige veröffentlichte ein Foto auf Instagram. "Hi, hier ist Nawalny. Ich vermisse Euch alle", heißt es in der Bildunterschrift. "Ich kann immer noch kaum etwas machen, aber gestern konnte ich den ganzen Tag alleine atmen." Auf dem Foto ist Nawalny zu sehen, wie er neben seiner Frau auf einem Krankenbett der Berliner Charité sitzt.

Der Fall Nawalny hatte einen diplomatischen Streit zwischen Russland und Deutschland ausgelöst. Zudem wurden Foderungen laut, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu stoppen.