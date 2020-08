Kreml-Kritiker Nawalny in Deutschland eingetroffen

Der Fall Nawalny bleibt mysteriös: Wurde der Kreml-Kritiker tatsächlich vergiftet? Am Morgen traf er mit einem Spezialflugzeug in Berlin ein. Der im Koma liegende 44-Jährige soll in der Charité weiterbehandelt werden.

Der möglicherweise vergiftete Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist mit einem Spezialflugzeug zur Behandlung in Berlin eingetroffen. Der 44-Jährige landete am Morgen am Flughafen Tegel, wie seine Sprecherin Kira Jarmysch und der Filmproduzent Jaka Bizilj mitteilten.

Nawalny soll in der Charité behandelt werden. Er war am Donnerstag auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen und lag seither in einer Klinik in der russischen Stadt Omsk im Koma.

Oppositionspolitiker Nawalny darf nach Berlin verlegt werden

Unterstützer hatten auf schnellen Transport gedrängt

Seine Sprecherin und die Unterstützer-Gruppe "Cinema vor Peace" gehen davon aus, dass auf den prominenten Kreml-Kritiker ein Anschlag mit vergiftetem Tee verübt wurde. Die russischen Ärzte gaben hingegen an, der 44-Jährige leide an einer Stoffwechselerkrankung. Im Organismus seien keine Spuren von Gift gefunden worden.

Die russischen Ärzte hatten Nawalny zunächst für nicht transportfähig erklärt. Am Freitagabend gab es dann aber grünes Licht für den Transport ins Ausland, nachdem deutsche Ärzte, die Nawalny untersuchen konnten, dem widersprochen hatten. Nawalnys Unterstützer hatten auf einen möglichst schnellen Transport nach Deutschland gedrängt. Durch die Verzögerungen befürchten sie nun, dass das mögliche Gift nicht mehr nachweisbar ist.

Nawalny gehört zu den prominentesten Kritikern von Präsident Wladimir Putin. In den vergangenen Jahren prangerte er beständig Korruption an und war als Organisator von Protesten gegen die Regierung wiederholt in Haft. Nach eigenen Angaben war er bereits mehrfach Ziel von Anschlägen.

Der Flug nach Berlin war eine private Aktion der Initiative "Cinema for Peace" um den Filmproduzenten Bizilj. Eine ähnliche Aktion gab es bereits vor zwei Jahren, als Pjotr Wersilow in einem Ambulanz-Jet mit schweren Vergiftungserscheinungen aus Moskau nach Berlin kam. Er ist Mitglied der russischen Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 21. August 2020 um 1:00 Uhr.