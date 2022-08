Stärkere Präsenz geplant NATO am Nordpol Stand: 28.08.2022 10:46 Uhr

Reich an Rohstoffen und grenzend an drei Kontinente ist die Arktis geopolitisch bedeutsam. Die NATO will ihre Militärpräsenz dort ausbauen - und die USA wollen einen Sondergesandten ernennen.

Die NATO will künftig verstärkt in der Nordpol-Region vertreten sein. Das Militärbündnis müsse seine "Präsenz in der Arktis erhöhen", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg der "Welt am Sonntag". Er begründete den geplanten Schritt mit zunehmenden militärischen Aktivitäten Russlands in der Gegend.

Moskau sei dabei, Stützpunkte aus Sowjetzeiten wieder zu öffnen und am Nordpol neue, hochmoderne Waffen wie Hyperschallraketen zu stationieren und auszuprobieren. Auch China interessiere sich zunehmend für die Arktis, so der Chef des Militärbündnisses.

Stoltenberg hatte bereits im Jahr 2015 angesichts russischer Aktivitäten vor Ort von einer "neuen Sicherheitslage in der Arktis" gesprochen.

Arktis gewinnt an Bedeutung

Aus Stoltenbergs Sicht ist die Arktis für die NATO von "großer strategischer Bedeutung". Die Nordpol-Region sei die entscheidende Verbindung zwischen Nordamerika und Europa und bilde zugleich die kürzeste Distanz zwischen Nordamerika und Russland. Hinzu komme, dass die Arktis infolge der Klimaerwärmung und Eisschmelze für die Schifffahrt stetig an Bedeutung gewinne.

Die NATO sei "bereits dabei, in Seeaufklärer zu investieren, um ein klares Lagebild erhalten zu können, was im hohen Norden vor sich geht", so Stoltenberg. Man werde die Anstrengungen weiter verstärken.

Grenzen zu Asien, Europa und Nordamerika

Die Regierung der USA hatte zudem am Freitag angekündigt, erstmals einen Arktis-Sondergesandten zu ernennen. Dieser solle "die amerikanischen Interessen und die Zusammenarbeit mit Verbündeten und Partnern in der Arktis" fördern. Der US-Senat muss dem Vorhaben noch zustimmen.

Die Arktisregion gilt als reich an Rohstoffen. Auf der Inselgruppe Spitzbergen wird bereits seit Jahrzehnten Kohle abgebaut. Sie gehört zu Norwegen, aber ein 1920 in Paris geschlossener Völkerrechtsvertrag räumt einer Reihe von Ländern, darunter Russland, das Recht ein, dort Rohstoffe abzubauen.

Zur Arktis gehören Gebiete verschiedener Staaten: die USA, Dänemark, Finnland, Island, Kanada, Norwegen, Schweden und Russland. Die meisten Länder davon sind NATO-Mitglieder oder wollen es werden.