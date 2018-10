Es ist das größte NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges: An der Übung in Norwegen sind 50.000 Soldaten beteiligt, darunter rund 10.000 Bundeswehrsoldaten. Ein Kraftakt.

Von Christoph Prössl, ARD-Hauptstadtstudio

10.000 Soldatinnen und Soldaten, 4000 Fahrzeuge, darunter 30 "Leopard"-2-Panzer, neun Flugzeuge, drei Schiffe, die Fregatte "Lübeck" mit dabei: Das ist der Beitrag der Bundeswehr zur NATO-Übung "Trident Juncture". Kosten für die Bundesrepublik Deutschland: rund 90 Millionen Euro. Zur Einordnung: Insgesamt sind an dem Manöver rund 50.000 Personen aus den 29 Mitgliedsstaaten beteiligt.

Die umfangreiche deutsche Beteiligung hat einen Grund: Im kommenden Jahr übernimmt Deutschland die Führung einer NATO-Einheit, der "Very High Readiness Joint Task Force", VJTF. Sie dient als Speerspitze, sollte ein Bündnispartner angegriffen werden und soll besonders zügig in ein Einsatzgebiet verlegt werden können.

Leopard-2-Panzer der Bundeswehr warten auf den Schiffstransport für Großmanöver der NATO in Norwegen.

Praxistest in Norwegen

In Norwegen soll die schnelle NATO-Eingreiftruppe zeigen, dass sie einsatzbereit ist. Die Einheit umfasst bis zu 7000 Personen, rund 4000 deutsche, dazu kommen norwegische und niederländische Kräfte. "Deutschland ist so stark beteiligt, weil es sich schon 2014 bei den Wales-Beschlüssen der NATO sehr mit engagiert und gesehen hat, dass es eine Verantwortung innerhalb der NATO hat und dass es auf Deutschland als Rückgrat ankommen wird in der Zukunft", sagt Christian Mölling, stellvertretender Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

2014 in Wales - das war der Gipfel, auf dem die Allianz die schnelle Eingreiftruppe beschlossen hat. Das war eine Reaktion auf die Krim-Krise und auf die Furcht nordosteuropäischer NATO-Partner vor Russland. Damals einigte sich die Allianz auch darauf, die Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen.

"Dynamisches Verfügbarkeitsmanagement"

Aus deutscher Sicht ist es schon eine Leistung, dass die Bundeswehr die Einheiten zur Übung und im kommenden Jahr für die Eingreiftruppe mit voller Ausrüstung stellen kann. Noch immer wirken Beschlüsse der vergangenen Jahre nach, als der Verteidigungshaushalt von Jahr zu Jahr kleiner wurde. Im Verteidigungsministerium wurde aus der Not heraus das sogenannte "dynamische Verfügbarkeitsmanagement" geboren. Die Bundeswehr sparte beim Material, Verbände sind nicht voll ausgestattet, es fehlten Panzer, Maschinengewehre und Splitterschutzwesten. Ausrüstung wird hin und her geschoben. Soldatinnen und Soldaten verwenden lieber den Ausdruck Mangelverwaltung als "dynamisches Verfügbarkeitsmanagement".

Viel Mangelverwaltung: Ministerin von der Leyen auf Truppenbesuch

Ministerin Ursula von der Leyen kündigte an, dass die Bundeswehr wieder zu einer Vollausstattung kommen soll. Doch das dauert. Bis dahin belastet der Zustand die Einheiten, die ausbilden müssen und Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätze entsenden. "Das bringt die Bundeswehr zum jetzigen Zeitpunkt an ihre Grenzen und vielleicht sogar ein Schritt darüber hinaus", sagt Vize-DGAP-Chef Mölling. Die Hoffnung sei, dass man bei solchen Manövern auch lerne, was noch nicht funktioniere, und wo man in den nächsten Jahren besser werden müsse.

Ziel: Vollausstattung

Dass die USA sich von den deutschen Bemühungen beeindrucken lassen, ist eher unwahrscheinlich. Gerade erst hat der amerikanische Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, angesichts sprudelnder Steuereinnahmen in Deutschland die US-Forderung nach höheren deutschen Verteidigungsausgaben bekräftigt.

In der Bundeswehr sehen die Offiziere die Entwicklung viel pragmatischer: 2023, wenn Deutschland erneut die Führung der VJTF übernehmen wird, dann sollen die deutschen Soldatinnen und Soldaten über eine Vollausstattung verfügen und das Material nicht mehr in anderen Verbänden zusammenleihen müssen.