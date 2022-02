Zum Schutz der Bündnispartner NATO aktiviert Verteidigungspläne Stand: 24.02.2022 13:18 Uhr

Die NATO will ihre Streitkräfte zum Schutz der Bündnispartner im Osten verstärken. Außerdem hat die Allianz ihre Verteidigungspläne aktiviert, um eine schnelle Truppenbewegung zu ermöglichen - nicht aber in die Ukraine.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die NATO auf Antrag der Militärführung ihre Verteidigungspläne aktiviert. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte nach einer Dringlichkeitssitzung der 30 NATO-Botschafter in Brüssel, damit könne im Notfall auch die Eingreiftruppe NATO Response Force (NRF) eingesetzt werden, um Mitgliedsländer zu schützen. Sie umfasst bis zu 40.000 Soldaten.

Mehr als 100 Kampfjets

Die Allianz werde alles Erforderliche tun, um ihr Territorium zu schützen. Dafür will sie ihre Truppen an der Ostflanke des Bündnisses nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verstärken. "In den kommenden Tagen und Wochen werden noch mehr (Soldaten) kommen", sagte Stoltenberg vor Reportern in Brüssel. Außerdem seien mehr als 100 Kampfjets in höchster Alarmbereitschaft, um den Luftraum des NATO-Gebiets zu überwachen.

Die Maßnahmen seien präventiv, verhältnismäßig und nicht eskalierend und sollten es bleiben. In der Ukraine selbst, die kein Mitglied ist, seien keine NATO-Truppen und es gebe auch keine Pläne welche zu entsenden, so Stoltenberg.

Frieden in Europa zerstört

Er warf Russland vor, einen Krieg gegen die Ukraine begonnen zu haben. Damit habe Russland den Frieden auf dem europäischen Kontinent zerstört, erklärte er. Den russischen Einmarsch in die Ukraine bezeichnete er als "brutalen kriegerischen Akt". "Dies ist eine vorsätzliche, kaltblütige und von langer Hand geplante Invasion", sagte der Norweger.

"Wir haben jetzt einen Krieg in Europa in einem Ausmaß und einer Art, von der wir dachten, sie gehöre der Vergangenheit an." Stoltenberg sprach von "einer neuen Normalität für unsere Sicherheit". Der NATO-Generalsekretär fügte hinzu: "Frieden ist keine Selbstverständlichkeit."